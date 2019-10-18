"Самопомич" собирается на съезд для избрания лидера партии

В субботу, 19 октября, в Киеве состоится съезд Политической партии "Объединение "Самопомич".

Съезд запланирован на 12:00 в Торгово-промышленной палате Украины (ул. Большая Житомирская, 33). Регистрация участников начнется в 11:00. Об этом говорится на официальном сайте.

В программе съезда – избрание Лидера партии. Кроме этого планируется утверждение стратегических направлений деятельности партии на 2020 год, в частности относительно участия партии в местных выборах.