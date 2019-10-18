13:10
18 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ким и его лошадь. Новая оппозиционерка Путина
      Вєсті Кремля
      22:58, 17 октября
      Вести.UA: Гладковский и его неудачная попытка побега. В Офисе Зеленского не знают географии
      Вєсті.UA
      19:08, 17 октября
      Псы Авакова: прокурор времен Януковича стал советником министра
      ЦРУ
      13:00, 16 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      ОЛЕГ ГЛАДКОВСКИЙ ПРОТЕСТЫ В БАРСЕЛОНЕ ВЕРХОВНАЯ РАДА

      "Самопомич" собирается на съезд для избрания лидера партии

      16 Читати новину українською
      "Объединение "Самопомич"
      "Объединение "Самопомич" / pmg.ua

      В субботу, 19 октября, в Киеве состоится съезд Политической партии "Объединение "Самопомич".

      Съезд запланирован на 12:00 в Торгово-промышленной палате Украины (ул. Большая Житомирская, 33). Регистрация участников начнется в 11:00. Об этом говорится на официальном сайте.

      В программе съезда – избрание Лидера партии. Кроме этого планируется утверждение стратегических направлений деятельности партии на 2020 год, в частности относительно участия партии в местных выборах.

      blog_ava
      Врач объяснила, почему урчит в животе
      сегодня
      2579
      Теги: Новости политики Самопомощь
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Почему история мешает украинцам доверять власти
      сегодня , 13:06 Почему история мешает украинцам доверять власти
      Павло Казарін 3
      А может все-таки Путин – не плохой? Да плохой, с*ка, плохой, – Рустам Худжамов
      сегодня , 11:26 А может все-таки Путин – не плохой? Да плохой, с*ка, плохой, – Рустам Худжамов
      Ігор Саджениця 182
      Американские "Айленды" плывут в Украину
      сегодня , 08:40 Американские "Айленды" плывут в Украину
      Злой Одессит 1605
      Павелко и Суркис начали войну: в ход пошли патриотизм и "Динамо"
      сегодня , 07:40 Павелко и Суркис начали войну: в ход пошли патриотизм и "Динамо"
      Ігор Саджениця 626
      Протесты в Киеве – подарок для властей Украины
      17 октября , 22:01 Протесты в Киеве – подарок для властей Украины
      Павло Казарін 516
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук