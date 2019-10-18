"Самопоміч" збирається на з'їзд для обрання лідера партії
У суботу, 19 жовтня, у Києві відбудеться з'їзд Політичної партії "Об’єднання "Самопоміч".
З’їзд заплановано на 12:00 у Торгово-промисловій палаті України (вул. Велика Житомирська, 33). Реєстрація учасників розпочнеться об 11:00. Про це йдеться на офіційному сайті.
У програмі з'їзду – обрання Лідера партії. Окрім цього, планується затвердження стратегічних напрямків діяльності партії на 2020 рік, зокрема щодо участі партії у місцевих виборах.
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