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      "Самопоміч" збирається на з'їзд для обрання лідера партії

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      "Об’єднання "Самопоміч".
      "Об’єднання "Самопоміч". / pmg.ua

      У суботу, 19 жовтня, у Києві відбудеться з'їзд Політичної партії "Об’єднання "Самопоміч".

      З’їзд заплановано на 12:00 у Торгово-промисловій палаті України (вул. Велика Житомирська, 33). Реєстрація учасників розпочнеться об 11:00. Про це йдеться на офіційному сайті

      У програмі з'їзду – обрання Лідера партії. Окрім цього, планується затвердження стратегічних напрямків діяльності партії на 2020 рік, зокрема щодо участі партії у місцевих виборах.

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      Теги: Новини політики Самопоміч
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