"Самопомич" вошла в состав Европейской народной партии

С сегодняшнего дня "Объединение "Самопомич" стало членом Европейской народной партии в статусе наблюдателя.

Соответствующее решение приняла ЕНП на заседании в Брюсселе.

Нас приняли как политическую силу, которая своей деятельностью доказала преданность европейским ценностям и борьбе с коррупцией. Отдельно лидеры ЕНП отметили структуру "Самопомочи" и истинную партийную работу с людьми,

— сообщила из Брюсселя вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

Справка

Европейская народная партия (англ. European People's Party, EPP) — объединенная общеевропейская политическая партия, которая объединяет отдельные национальные христианско-демократические и консервативные партии. По численности — самое большое общеевропейское партийное объединение Европы. Основана в 1976 году.

Статус наблюдателей в ЕНП имеют партии-члены, страны происхождения которых не входят в Европейский Союз.