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      "Самопомич" вошла в состав Европейской народной партии

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      "Самопомич" вошла в состав Европейской народной партии
      "Самопомич" вошла в состав Европейской народной партии / samopomich.ua

      С сегодняшнего дня "Объединение "Самопомич" стало членом Европейской народной партии в статусе наблюдателя.

      Соответствующее решение приняла ЕНП на заседании в Брюсселе.

      Нас приняли как политическую силу, которая своей деятельностью доказала преданность европейским ценностям и борьбе с коррупцией. Отдельно лидеры ЕНП отметили структуру "Самопомочи" и истинную партийную работу с людьми,
      — сообщила из Брюсселя вице-спикер парламента Оксана Сыроид.

      Справка
      Европейская народная партия (англ. European People's Party, EPP)       объединенная общеевропейская политическая партия, которая объединяет отдельные национальные христианско-демократические и консервативные партии. По численности — самое большое общеевропейское партийное объединение Европы. Основана в 1976 году.

      Статус наблюдателей в ЕНП имеют партии-члены, страны происхождения которых не входят в Европейский Союз.

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      Теги: Новости политики Оксана Сыроид Самопомич
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