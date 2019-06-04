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      "Самопоміч" увійшла до складу Європейської народної партії

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      "Самопоміч" увійшла до складу Європейської народної партії
      "Самопоміч" увійшла до складу Європейської народної партії / samopomich.ua

      Від сьогодні "Об’єднання "Самопоміч" стало членом Європейської народної партії у статусі спостерігача.

      Відповідне рішення ухвалила ЄНП на засіданні у Брюсселі.

      Нас прийняли як політичну силу, яка своєю діяльністю довела відданість європейським цінностям і боротьбі з корупцією. Окремо лідери ЄНП відзначили структуру "Самопомочі" і правдиву партійну роботу з людьми,
      – повідомила з Брюсселя віцеспікерка парламенту Оксана Сироїд.

      Довідка
      Європейська народна партія (англ. European People’s Party, EPP) — об’єднана загальноєвропейська політична партія, яка поєднує окремі національні християнсько-демократичні та консервативні партії. Чисельно найбільше загальноєвропейське партійне об’єднання Європи. Заснована в 1976 році.

      Статус спостерігачів у ЄНП мають партії-члени, країни походження яких не входять до Європейського Союзу.

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      Теги: Новини політики Самопоміч Оксана Сироїд
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