Как сообщает издание Polsat News, инцидент произошел около 17:10 25 ноября непосредственно перед зданием Министерства культуры. Первыми тушить огонь бросились случайные свидетели и офицеры Службы государственной охраны.

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Что известно об инциденте

Пресс-секретарь Службы государственной охраны Богуслав Пюрковский сообщил, что сотрудники ведомства немедленно оказали пострадавшему неотложную помощь и вызвали остальные профильные службы. На место прибыли экипажи полиции, пожарные и несколько бригад медиков.

Пострадавшего оперативно доставили в Военно-медицинский институт. Врачи продолжают бороться за его жизнь в отделении интенсивной терапии.

Пресс-секретарь Министерства внутренних дел и администрации Каролина Галецкая подтвердила возраст пострадавшего и отметила, что правоохранители выясняют все детали.

"На данный момент еще слишком рано говорить о причинах этой ситуации", – подчеркнула Каролина Галецкая.

Территория вокруг места происшествия полностью оцеплена оградительной лентой. Полицейские проводят необходимые следственные действия под процессуальным надзором прокурора.

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По данным польских СМИ, пострадавший мужчина имеет гражданство Украины. Так, TVP Info пишет, что это был "молодой украинец, имевший карту поляка".

Напомним, что в польском городе Быдгощ группа местных жителей напала на двух украинских подростков. Перед избиением девушку и парня преследовали, толкали и оскорбляли в торговом центре.