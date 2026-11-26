Як повідомляє видання Polsat News, подія сталася близько 17:10 25 листопада безпосередньо перед будівлею Міністерства культури. Першими гасити вогонь кинулися випадкові свідки та офіцери Служби державної охорони.

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Що відомо про інцидент

Речник Служби державної охорони Богуслав Пюрковський повідомив, що співробітники відомства негайно надали постраждалому невідкладну допомогу та викликали решту профільних служб. На місце прибули екіпажі поліції, пожежники й кілька бригад медиків.

Постраждалого оперативно доправили до Військово-медичного інституту. Лікарі продовжують боротися за його життя у відділенні інтенсивної терапії.

Речниця Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Кароліна Галецька підтвердила вік постраждалого та зазначила, що правоохоронці встановлюють усі деталі.

"На цей момент ще занадто рано говорити про причини цієї ситуації", – наголосила Кароліна Галецька.

Територію навколо місця події повністю перекрили захисними стрічками. Поліцейські проводять необхідні слідчі дії під процесуальним наглядом прокурора.

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За даними польських ЗМІ, потерпілий чоловік має громадянство України. Так, TVP Info пише, що це був "молодий українець, який мав картку поляка".

Нагадаємо, що у польському місті Бидгощ група місцевих жителів напала на двох українських підлітків. Перед побиттям дівчину та хлопця переслідували, штовхали й ображали в торговельному центрі.