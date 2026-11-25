У Польщі жорстоко побили неповнолітню українку / Фото з відкритих джерел
У польському місті Бидгощ група місцевих жителів напала на двох українських підлітків. Перед побиттям дівчину та хлопця переслідували, штовхали й ображали в торговельному центрі.
Про це пише Express Bydgoski.
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Що відомо про напад на українських підлітків у Польщі?
Інцидент стався ввечері 21 листопада на території торговельного центру в Бидгощі. За інформацією правоохоронців, до поліції надійшла заява про образи на національному ґрунті щодо 15-річної громадянки України та хлопця, який її супроводжував.
За неофіційними даними радіостанції Radio PiK, спочатку група поляків чіплялася до підлітків безпосередньо в торговельному центрі. Нападники штовхали їх та ображали, а після виходу з галереї конфлікт переріс у фізичне насильство.
Унаслідок побиття дівчина отримала перелом носа.
Наразі обставини інциденту з'ясовують співробітники міської поліції Бидгощі. Правоохоронці вже опитали свідків і планують вилучити записи з камер відеоспостереження торговельного центру.
Однією з основних версій слідства є те, що неповнолітню могли побити через її українське походження. Інших подробиць у поліції поки не розголошують, оскільки розслідування триває.
Що відомо про інші подібні інциденти у Польщі?
У польському Вроцлаві троє місцевих жителів жорстоко побили українців Анастасію та Максима. За словами матері дівчини, причиною нападу став український акцент пари. Постраждалі отримали серйозні травми, зокрема в Анастасії були поранення шиї, які довелося зашивати, а в обох підозрюють струс мозку.
У польському Радомі 34-річний житель Любліна Томаш Г. спровокував масовий напад 8 людей на трьох 20-річних українців після розмови про Волинську трагедію. Нападнику загрожує до п'яти років позбавлення волі, а поліція продовжує розшук інших учасників побиття.
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