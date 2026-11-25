Про це пише Express Bydgoski.

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Що відомо про напад на українських підлітків у Польщі?

Інцидент стався ввечері 21 листопада на території торговельного центру в Бидгощі. За інформацією правоохоронців, до поліції надійшла заява про образи на національному ґрунті щодо 15-річної громадянки України та хлопця, який її супроводжував.

За неофіційними даними радіостанції Radio PiK, спочатку група поляків чіплялася до підлітків безпосередньо в торговельному центрі. Нападники штовхали їх та ображали, а після виходу з галереї конфлікт переріс у фізичне насильство.

Унаслідок побиття дівчина отримала перелом носа.

Наразі обставини інциденту з'ясовують співробітники міської поліції Бидгощі. Правоохоронці вже опитали свідків і планують вилучити записи з камер відеоспостереження торговельного центру.

Однією з основних версій слідства є те, що неповнолітню могли побити через її українське походження. Інших подробиць у поліції поки не розголошують, оскільки розслідування триває.

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