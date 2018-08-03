Самосожжение в Крыму: стало известно о состоянии активиста

Активист "поляны протеста "Стрелецкая" , крымский татарин Ватан Карабаш, который совершил попытку самосожжения в центре Симферополя, получил ожоги 10% кожи.

Об этом сообщает "Крым.Реалии" со ссылкой на активиста "поляны протеста" Рината Шаймарданова, который посетил Карабаша в ожоговом отделении 6 городской больницы Симферополя.

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"У Ватана ожоги 10% кожи. Сейчас его помазали обеззараживающими средствами и заживляют мазями, сделали инъекцию обезболивающего. Врачи говорят о том, что по меньшей мере 4 дня он будет находиться в больнице, после чего будут делать еще один осмотр. Его состояние сейчас стабильное", – рассказал Шаймарданов.

Напомним, 3 августа в центре Симферополя Ватан Карабаш попытался совершить акт самосожжения, однако присутствующим удалось потушить огонь. Мужчина заявил, на такой шаг решился в знак протеста против произвола оккупационных властей.