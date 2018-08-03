Самоспалення у Криму: стало відомо про стан активіста

Активіст "галявини протесту "Стрілецька", кримський татарин Ватан Карабаш, який скоїв спробу самоспалення в центрі Сімферополя, отримав опіки 10% шкіри.

Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на активіста "галявини протесту" Ріната Шаймарданова, який відвідав Карабаша в опіковому відділенні 6 міської лікарні Сімферополя.

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"У Ватана опіки 10% шкіри. Зараз його намастили знезаражувальними засобами иа загоюють мазями, зробили ін’єкцію знеболювального. Лікарі говорять про те, що щонайменше 4 дні він перебуватиме в лікарні, після чого робитимуть ще один огляд. Його стан наразі є стабільним", – розповів Шаймарданов.

Нагадаємо, 3 серпня у центрі Сімферополя Ватан Карабаш спробував вчинити акт самоспалення, однак присутнім вдалося загасити вогонь. Чоловік заявив, на такий крок наважився на знак протесту проти свавілля окупаційної влади.