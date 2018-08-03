У Сімферополі кримський татарин підпалив себе: відео

У п'ятницю, 3 серпня, у Сімферополі активіст так званої "галявини протесту" Стрілецька" підпалив себе.

Про це повідомляє "Крим.Реалії".

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Чоловік облив себе горючою речовиною і підпалив. Перед підпалом він заявив, що здійснює акт самоспалення на знак протесту проти свавілля влади. Однак, присутнім вдалося оперативно загасити його одяг.

У центрі Сімферополя кримськотатарський активіст підпалив себе: відео

Жителі "галявини протесту" "Стрілецька" напередодні протестували проти будівництва паркану. 3 серпня вони прийшли до будівлі підконтрольної Кремлю Сімферопольської міської адміністрації і зажадали зустрічі з владою.

У виданні зазначається, що на місці "галявини протесту" "Стрілецька", де кримські татари звели будинки, готуються будувати новий район на дев'ять тисяч осіб під назвою "Кримська роза". Крім житлових будинків, планують звести школи, дитячі садки, спортивні комплекси та магазини. Зараз там живуть переважно репатріанти.