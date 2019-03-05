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      Самоубийство не удалось: в Каменце-Подольском юноша прыгнул с моста

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      В Каменце-Подольском юноша прыгнул с моста, потому что хотел покончить с собой
      В Каменце-Подольском юноша прыгнул с моста, потому что хотел покончить с собой / Фото из открытых источников

      Инцидент произошел на Новоплановском мосту, в Каменце-Подольском. Парень, что родом из Винницкой области хотел покончить жизнь самоубийством. К счастью, отделался легкими травмами.

      Ночью 4 марта, около 23 часов в Каменец-Подольский отдела полиции поступил звонок о том, что с Новоплановского моста прыгнул парень.

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      Горожане, которые в это время проходили через мост, увидели юношу, который перелез через забор и прыгнул в каньон. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители, они увидели, как парень выплывает из реки, учитывая то, что высота моста 38 метров – его спасло именно чудо.

      Карта Каменец-Подольского с изображением моста

      По словам потерпевшего, он житель города Хмельник, что в Винницкой области. В день инцидента он праздновал свой 20-й день рождения. Но из-за ссоры в семье решил пойти на отчаянный шаг. Парень приехал в Каменец-Подольский, пришел к мосту, где искатели адреналина занимаются роуп-джампингом. К счастью, он прыгнул с моста и упал в реку.

      Именно поэтому отделался лишь незначительными травмами. В результате падения парень получил сотрясение головного мозга и ушиб носа. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

      blog_ava
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      Теги: Новости криминала и ДТП Криминал
      Источник: 24 канал
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