Самогубство не вдалось: у Кам'янці-Подільському юнак стрибнув з мосту

Інцидент трапився на Новопланівському мосту, що у Кам'янці-Подільському. Хлопець, що родом із Вінниччини хотів покінчити життя самогубством. На щастя, відбувся легкими травмами.

Вночі 4 березня, близько 23 години до Кам'янець-Подільського відділу поліції надійшов дзвінок про те, що із Новопланівського мосту стрибнув хлопець.

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Громадяни, які в цей час проходили через міст, побачили юнака, який переліз через огорожу та стрибнув у каньйон. На місце події негайно прибули правоохоронці, де вони побачили, як хлопець випливає із річки, враховуючи те, що висота мосту 38 метрів – його врятувало саме диво.

Карта Кам'янця-Подільського із зображенням мосту



За словами потерпілого, він житель міста Хмільник, що на Вінничині. В день інциденту саме святкував свій 20-й день народження. Але через сварку в сім'ї вирішив піти на відчайдушний крок. Хлопець приїхав до Кам'янця-Подільського, прийшов до мосту, де шукачі адреналіну займаються роуп-джампінгом. На щастя, він стрибнув із мосту та впав у річку.

Саме тому відбувся лише незначними травмами. Внаслідок падіння хлопець отримав струс головного мозку та забій носа. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.