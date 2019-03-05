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      Самогубство не вдалось: у Кам'янці-Подільському юнак стрибнув з мосту

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      У Кам'янці-Подільському юнак стрибнув з мосту, бо хотів закінчити життя самогубством
      У Кам'янці-Подільському юнак стрибнув з мосту, бо хотів закінчити життя самогубством / Фото з відкритих джерел

      Інцидент трапився на Новопланівському мосту, що у Кам'янці-Подільському. Хлопець, що родом із Вінниччини хотів покінчити життя самогубством. На щастя, відбувся легкими травмами.

      Вночі 4 березня, близько 23 години до Кам'янець-Подільського відділу поліції надійшов дзвінок про те, що із Новопланівського мосту стрибнув хлопець.

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      Громадяни, які в цей час проходили через міст, побачили юнака, який переліз через огорожу та стрибнув у каньйон. На місце події негайно прибули правоохоронці, де вони побачили, як хлопець випливає із річки, враховуючи те, що висота мосту 38 метрів –  його врятувало саме диво.

      Карта Кам'янця-Подільського із зображенням мосту


      За словами потерпілого, він житель міста Хмільник, що на Вінничині. В день інциденту саме святкував свій 20-й день народження. Але через сварку в сім'ї вирішив піти на відчайдушний крок. Хлопець приїхав до Кам'янця-Подільського, прийшов до мосту, де шукачі адреналіну займаються роуп-джампінгом. На щастя, він стрибнув із мосту та впав у річку.

      Саме тому відбувся лише незначними травмами. Внаслідок падіння хлопець отримав струс головного мозку та забій носа. Наразі його життю та здоров'ю нічого не загрожує.

      blog_ava
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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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