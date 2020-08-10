Про самооборону от незаконных действий правоохранителей в нашей стране не часто вспоминают. Так продолжается еще с Советских времен, когда о милиции говорили или хорошо, или никак. Правда, в последнее время ситуация начала меняться и о преступлениях полицейских уже не только говорят, их привлекают к ответственности.

В каких случаях самозащита от действий полицейского будет признана правомерной, а когда за это можно загреметь в тюрьму, – журналисту 24 канала рассказывает адвокат, кандидат юридических наук Денис Головин.

Оправданная самозащита

Начиная разбираться в столь нелегкой теме, сразу стоит вспомнить последние случаи огнестрельного ранения пассажира машины при попытке полицейского остановить водителя под Харьковом или изнасилование девушки прямо в отделении полиции в Кагарлыке. Поэтому, ситуации бывают разными и нужно быть готовыми к самозащите от противоправных действий сотрудников полиции.

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В уголовном законодательстве большинства стран предусмотрено право граждан на самооборону. Такое право есть и у украинцев. Согласно Конституции каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь. Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье, жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств.

По убеждению Дениса Головина, пользоваться этим правом в нашей стране – дело хлопотное, а порой и опасное. Самооборона в нашем действующем законодательстве обозначается термином "необходимая оборона".

Что такое необходимая оборона? Действия совершенные для защиты охраняемых законом прав и интересов человека, который защищается, причинением вреда, необходимого и достаточного в данной обстановке тому, кто посягает. То есть это те действия, которые человек совершает при борьбе с преступником, пытаясь предотвратить нападение, устранить угрозу.

Такой вид обороны существует в административном и уголовном праве.

Право на необходимую оборону возникает у человека лишь при определенных условиях, определенных законом:

Человек имеет право на необходимую оборону в таких случаях:

против общественно-опасного посягательства;

наличие реального характера такого посягательства;

вред причиняется только тому, кто совершает посягательство, и она должна быть своевременной.

О шокирующих нарушениях закона полицейскими в Кагарлыке, смотрите здесь:

Право на необходимую оборону возникает у человека лишь при наличии основания, которым выступает сложный юридический факт общественно-опасного посягательства и одновременной необходимости его немедленного предотвращения или прекращения,

– подчеркивает Денис Головин.

Временные границы преступления

Обстоятельство, на которое нужно обратить внимание, при оценке правомерности самозащиты от противоправных действий полицейского, – самозащита возможна лишь, когда полицейский наносит вред человеку. Речь идет как о применении физической силы, так и с неадекватным использованием оружия, специальных средств, предметов, механизмов, животных и тому подобное. Общественно опасное бездействие не порождает права на необходимую оборону.

Еще одной существенной характеристикой противоправного поведения полицейского является время, в течение которого можно использовать право на самозащиту.

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Так, адвокат Головин отмечает, что применение права на необходимую оборону в случае противоправных действий полицейского возможно только в условиях неотложности, чтобы немедленно отвлечь или прекратить посягательство, не выходя за пределы соразмерности последнего.

Если же полицейский причинил вред раньше или еще не успел это сделать, но человек его в этом подозревает, о необходимой самообороне не может идти.

И первый, и второй случаи свидетельствуют об отсутствии состояния необходимой обороны, поэтому для самозащиты нет оснований. Когда человек дает отпор полицейскому, то стоит помнить несколько моментов.

Во-первых, против него этот или другой полицейский может правомерно применять определенные законом меры принуждения (в частности огнестрельное оружие, если будет расценивать эти действия как такие, что угрожают жизни и здоровью полицейского).

Во-вторых, такой гражданин подлежит уголовной ответственности за причиненный вред на общих основаниях. То есть, стоит помнить, что полицейский тоже имеет право на необходимую оборону!

Каждый человек имеет право на самозащиту / Фото 24 канала

Буквальный анализ статьи 36 Уголовного кодекса и действующего законодательства Украины позволяет говорить, что человек имеет право на самооборону от любого посягательства, независимо от того, кто его совершает – обычный гражданин Пупкин или, например, полицейский – сержант Петренко,

– отмечает Денис Головин.

Еще один важный момент, на который необходимо обратить внимание – в Украине не действует и никоим образом (кроме научных публикаций) не существует презумпция правомерности действия полицейского!

Это является одним из ключевых моментов. Презумпция правомерности, которую еще с 2016 года собирается ввести Министерство внутренних дел, путем внесения изменений в закон "О Национальной полиции", не является юридическим термином!

Денис Головин объясняет, что многие ошибочно ссылаются на часть 2 статьи 62 вышеуказанного закона, согласно которой законные требования полицейского являются обязательными для исполнения всеми физическими и юридическими лицами, определяя ее "презумпцией правомерности действий полицейского". Но там речь идет именно об обязанности выполнения исключительно законных требований полицейского!

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Согласно Конституции Украины, органы государственной власти, их должностные лица обязаны действовать лишь на основании, в пределах полномочий и способами, что предусмотрены Конституцией и законами Украины. Итак, с точки зрения Основного закона, нельзя ввести в правовое поле обязательность любого требования полицейского, ведь требование должно быть законным. Иначе – обязанность выполнять любое требование полицейского – признается неконституционной!

В данном случае речь не идет об очевидном сужение прав и свобод человека, ведь это недопустимо согласно Конституции.

По Конституции никто не обязан выполнять явно преступные распоряжения или приказы. Логическое утверждение, что человек должен выполнять только законные требования! Итак, если сержант Петренко совершает в отношении вас преступление, вы имеете право на самооборону,

– убеждает адвокат Головин.

Законно избить копа

Правда, законно ударить или подстрелить полицейского и не быть наказанным в Украине – можно.

Случаи, когда можно ударить полицейского:

защищаясь от нападения вооруженного человека; защищаясь от нападения группы лиц; предотвращение противоправного насильственного проникновения в жилье или другое помещение (гараж, дачу, офис и т. д.).

Среди полицейских есть те, от кого нужно защищаться / Фото 24 канала

То есть закон позволяет побить правоохранителя, однако лишь когда тот незаконно совершает насилие. В этот момент полицейский превращается в преступника.

В таких случаях действия защищаемого не признают превышением границ самообороны и они не будут подлежать под уголовную ответственность за применение, например оружия, независимо от тяжести вреда, причиненного посягающему. Теоретически в этих трех случаях можно даже убить копа.

Встает вопрос – как понять когда полицейский действительно совершает преступление, а когда просто превышает свои полномочия? На самом деле, все очень просто. Стоит помнить – перед вами человек, потом уже коп. Когда этот человек совершает преступление у, скажем так, жертвы не должно быть сомнений в этом.

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Поскольку самозащита и необходимая оборона является правом, а не обязанностью человека, их применение относят на усмотрение того, кто защищается от неправомерных действий полицейского. Вместе с тем, гражданин не обязан доводить до сведения государственных или других органов или должностных лиц информацию о совершении им необходимой обороны. Хотя и вправе сделать такое сообщение в интересах правильного разрешения уголовного дела. А она будет нарушена в связи с общественно-опасным посягательством.

Однако, мы не советуем никому – ни полицейским, ни гражданам – пересекать границу правомерного поведения, ведь для первых при этом ответственность будет наступать за превышение власти или служебных полномочий, а для других – за оказание сопротивления и насилие в отношении работника правоохранительного органа.

Подробнее о защите своих прав можно прочитать в Telegram-канале Дениса Головина.