Недавно появилось исследование, которое выявило партнерские отношения между полицией США и крупными нефтяными компаниями. Так, новейшие технологии позволяют улучшить систему наблюдения.

Большая нефть

Исследование показало, что крупные компании вкладывают много денег в полицейские фонды. 24 канал проанализировал детали.

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Подобная схема действует в таких городах как Чикаго, Сиэтл, Вашингтон, Нью-Орлеан, Солт-Лейк-Сити и частично финансируется нефтяными гигантами Shell, Chevron, и финансовым – Wells Fargo. Эти же компании стоят за организацией праздников, на которых отмечают полицию. Исследователи из Инициативы Публичной Отчетности (Public Accountability Initiative – 24) отмечают: нефтяным магнатам выгодно иметь постоянные рабочие связи с полицией, потому что те защищают их бизнес и позволяют его расширять.

Как полиция обогащается

Сами фонды – непрозрачные организации, которые собирают и выдают деньги на обучение, вооружение, оборудование и технологии наблюдения (об этом будет отдельно ниже). При этом, фонды, как некоммерческие организации, избегают пристального контроля со стороны общества, потому что не являются государственными. И они Сами фонды – непрозрачные организации, которые собирают и выдают деньги на обучение, вооружение, оборудование и технологии наблюдения (об этом будет отдельно ниже). При этом, фонды, как некоммерческие организации, избегают пристального контроля со стороны общества, потому что не являются государственными. И они могут "закинуть еще больше денег в казну полицейских".

А экологические протесты даже криминализируются, как это было с попыткой построить трубопровод Dakota Access Pipeline (позже суд все же признал это незаконным – 24).

Полиция также дополнительно вооружается для этого и отправляется президентом Трампом в другие города, например, Чикаго или Сиэтл, чьи мэры подвергались критике лидера США во время протестов после смерти Джорджа Флойда. Многие цветные общины были вытеснены в районы с большим загрязнением и опасными предприятиями рядом.

В то же время пандемия коронавируса, которая особенно сильно ударила по США, раскрыла экологические проблемы Штатов. Существует неравенство в доступе к чистой питьевой воде, а загрязнение воздуха делает вирус еще хуже. Общины во многих городах Америки требуют урезания бюджета полиции и перераспределения его на экономические, экологические, социальные и образовательные проекты.

Полиции США предоставляют до 100 млрд долларов, а местный бюджет включает в себя от 20% до 45% на департаменты полиции. Лидером является город Нью-Йорк с 5 млрд долларов на полицию (правда, это лишь 7,7% от бюджета, в этом компоненте лидер – Милуоки с 46,6%). Дополнительно "Большое Яблоко" получило 4,6 млн долларов от банка JP Morgan Chase на "улучшение безопасности".

Многие крупные компании также защищают полицейские управления, которые терроризируют общины,

– говорится в исследовании.

Далее приводится список из нефтяных гигантов и полицию какого города они поддерживают:

Shevron имеет доли в полиции и патрульной службы Хьюстона, штат Техас. Именно там добывается большая часть американского "черного золота", но также они вкладывают доллары в фонд копов Солт-Лейк-Сити. При этом они отказываются выплачивать огромную компенсацию в почти 10 млрд долларов за загрязнение Амазонки.

имеет доли в полиции и патрульной службы Хьюстона, штат Техас. Именно там добывается большая часть американского "черного золота", но также они вкладывают доллары в фонд копов Солт-Лейк-Сити. При этом они отказываются выплачивать огромную компенсацию в почти 10 млрд долларов за загрязнение Амазонки. Shell связана с Хьюстоном и Техасом. Компания финансирует патруль верхом вместе с Valero – второй в США нефтеперерабатывающей компанией.

Также среди спонсоров замечен саудовский нефтяной гигант Aramco. Причем Shell сейчас находится под следствием в родных Нидерландах (коррупция, незаконные выбросы и прочее – 24).

Именно некоммерческий фонд приобрел местным копам тактическое оружие и спецсредства. В Филадельфии – длинные ружья и даже БПЛА. В Атланте деньги использовали на создание сети в 12 тысяч камер наблюдения. Лос-Анджелес и его фонд помог полиции защитить сети от надзора.

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Крупнейшая американская нефтеперерабатывающая компания Marathon Petroleum долго считалась едва ли не главным загрязнителем в местах проживания меньшинств. НПЗ в Детройте получило 15 сообщений о нарушениях экологических норм. Неудивительно, что они представлены в правлении городской полиции. Другие получали и по 25 обращений о нанесении экологического ущерба (в такой отдаленной территории как Аляска!), но продолжают свою деятельность.

На все три упомянутые фирмы подали в суд в Балтиморе за "уничтожение климата".

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Интересно, что финансовые учреждения – банки и компании страхования и управления активами – также задействованы в финансировании полиции. Примером может служить "Wells Fargo" – одна из крупнейших холдигнових компаний Америки. Она финансирует добычу нефти и газа (198 млрд долларов в 2016-2019 гг).

Кэрролл Маффет пояснил в комментарии для The Guardian: "Доклад показывает в жестком свете то, как грубость полиции сочетается с системным расизмом и все это во времена изменения климата".

Среди доноров для непрозрачных фондов замечены также "Google", "Amazon", "Microsoft", "Target", "Coca-Cola" и "Starbucks".

Программу "Rekognition" критикуют за причастность к системам распознавания лиц и слежения (они позже запретили предоставлять ее полиции – 24). Ее активно рекламировали для использования с камерами полиции, несмотря на угрозу общественной безопасности и ошибки в идентификации. Эксперимент, проведенный в 2018 году, показал: программа неверно определила лица 28 темнокожих членов Конгресса, привязав их к фото преступников.

В целом, творения Джеффа Безоса являются "основой многих полицейских департаментов", говорят активисты. FB и "Майкрософт" "донатили" полиции Сиэтла, телекоммуникационный гигант AT&T – копам Нью-Йорка.

Как видим, теневая поддержка полиции поступает от многих крупных компаний/корпораций в США, что позволяет полиции постоянно улучшать свою тренировку, оснащение и работу. Но также делать еще кое-что – наблюдать за людьми, когда они об этом могут и не догадываться.

Как Интернет помогает полиции бороться с протестами

Полиция все больше полагается на работу с сетями / Фото Pixelmedia.bg

Полиция на протестах имеет дело с сотнями, часто тысячами людей, которых на улице распознать почти невозможно.

Но социальные сети и сайты, на которых люди оставляли свои "цифровые следы", позволяют найти протестующих, мародеров или других нарушителей. С другой стороны, это может серьезно повлиять на свободу слова и собраний, если полиция будет способна идентифицировать любого. А количество данных о людях увеличивается благодаря современным гаджетам и так называемому "интернету вещей".

Интернет вещей

Это система, в которой данными обмениваются "умные приборы", чтобы улучшать (или контролировать?) жизни людей. Например, "разговаривать" могут смарт-часы и холодильник, чтобы контролировать вес и пройденные километры. Или Смарт-TV, игровая приставка, ноутбук и колонка. Наиболее известные представители – Alexa и Google Home.

Уже давно известно, что указанные выше программы могут записывать разговоры, фитнес-трекеры следят, куда мы идем (и с этим были скандалы, когда эти самые трекеры сливали маршруты вокруг секретных локаций – 24).

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Собирать данные могут даже стиральные машины! И хотя большинство из них идет на рекламу или для сервиса, по желанию их можно передавать прямо в полицию.

Так произошло с Ring – видеосервисом для звонков у дверей, который стал одним из главных средств идентифицировать людей во дворах. А были и более интересные и потенциально опасные истории. Например, полиция наблюдала за протестами, используя дочернюю компанию Twitter'а – искусственный интеллект Dataminr.

Он привел копов к записям с точными адресами и действиями демонстрантов. Dataminr может мониторить чуть ли не каждый публичный твит с момента, когда автор пошлет его, но дальше теряет контроль над тем, как информация используется.

Dataminr пользуются журналисты, эксперты, правительства, а также ФБР и ЦРУ. По требованию полиции Dataminr следит за акциями протеста, даже за теми, какие еще не начались. И сразу сообщает органам правопорядка, даже в небольших городах Америки, включая локацию, где собираются люди. Даже если акция сугубо мирная. Стартапом пользуются в полиции Нью-Йорка, Чикаго, штат Луизиана.

Когда все началось в Миннеаполисе, Dataminr собирал и пересылал полиции контент об акциях насилия и протестах. В самом стартапе называют это "нейтральным сбором новостей". Который почему-то оказывается в руках копов. Поэтому здесь очень тонкая грань между "новостями" и реальным наблюдением за людьми. Но эту грань, как оказалось, очень легко перейти, если это нужно.

Передача фото и данных протестующих в полицию – все еще надзор за ними, который никак не может быть просто новостями, – пояснил The Intercept Эндрю Фергюсон, приглашенный профессор Американского Университета в городе Вашингтон.

Это лишь последний пример, как соцсети разжигают расовую войну в США, подчеркнул там же исполнительный директор MediaJustice Стивен Рендерс.

"Соцсети, такие как Twitter, должны защищать пользователей, гарантировать что разработчики не поделятся информацией с органами правопорядка. Потому что это может спровоцировать дальнейшее насилие со стороны государства", – добавил The Intercept адвокат Мэтт Кэйгл.