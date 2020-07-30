Нещодавно з'явилося дослідження, що виявило партнерські відносини між поліцією США та великими нафтовими компаніями. Так, новітні технології дозволяють покращити систему спостереження.

Велика нафта

Дослідження показало, що великі компанії вкладають багато грошей у поліцейські фонди. 24 канал проаналізував деталі.

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Подібна схема діє у таких містах як Чікаго, Сіетл, Вашингтон, Нью-Орлеан, Солт-Лейк-Сіті і частково фінансується нафтовими гігантами Shell, Chevron та фінансовим – Wells Fargo. Ці ж компанії стоять за організацією свят, на яких відзначають поліцію. Дослідники з Ініціативи Публічної Звітності (Public Accountability Initiative – 24) зазначають: нафтовим магнатам вигідно мати постійні робочі зв'язки з поліцією, бо ті захищають їх бізнес та дозволяють його розширювати.

Як поліція збагачується Самі фонди – непрозорі організації, які збирають та видають гроші на навчання, озброєння, обладнання та технології спостереження (про це буде окремо нижче). При цьому, фонди, як некомерційні організації, уникають пильного контролю з боку громади, бо не є державними. І вони Самі фонди – непрозорі організації, які збирають та видають гроші на навчання, озброєння, обладнання та технології спостереження (про це буде окремо нижче). При цьому, фонди, як некомерційні організації, уникають пильного контролю з боку громади, бо не є державними. І вони можуть "закинути ще більше грошей у скарбниці поліцейських".

А екологічні протести навіть криміналізуються, як це було зі спробою побудувати трубопровід Dakota Access Pipeline (пізніше, суд таки визнав це незаконним – 24).

Поліція навіть додатково озброюється для цього та відправляється президентом Трампом у інші міста, як-от Чікаго чи Сіетл, чиї мери раніше жорстко критикували лідера США під час протестів після смерті Джорджа Флойда. Багато кольорових громад були витіснені у райони з великим забрудненням та небезпечними підприємствами поряд.

У той самий час пандемія коронавірусу, яка особливо сильно вдарила по США, розкрила екологічні проблеми Штатів. Існує нерівність у доступі до чистої питної води, а забруднення повітря робить вірус ще гіршим. Громади у багатьох містах Америки вимагають урізання бюджету поліцїі та перерозподілу його на економічні, екологічні, соціальні та освітні проекти.

Поліції США надають до 100 млрд доларів, а місцевий бюджет включає у себе від 20% до 45% на департаменти поліцїі. Лідером є місто Нью-Йорк з 5 млрд доларів на поліцію (щоправда, це лише 7,7% від бюджету, у цьому компоненті лідер – Мілуокі з 46,6%). Додатково "Велике Яблуко" отримало 4,6 млн доларів від банку JP Morgan Chase на "покращення безпеки".

Багато потужних компаній також захищають поліцейські управління, які тероризують громади, – йдеться у дослідженні.

Далі наводиться список з нафтових гігантів та поліцію якого міста вони підтримують:

Shevron має частки у поліції та патрульної служби Г'юстона, штат Техас. Саме там видобувається більша частина американського "чорного золота", але також вони вкладають долари у фонд копів Солт-Лейк-Сіті. При цьому вони відмовляються виплачувати величезну компенсацію у майже 10 млрд доларів за забруднення Амазонки.

має частки у поліції та патрульної служби Г'юстона, штат Техас. Саме там видобувається більша частина американського "чорного золота", але також вони вкладають долари у фонд копів Солт-Лейк-Сіті. При цьому вони відмовляються виплачувати величезну компенсацію у майже 10 млрд доларів за забруднення Амазонки. Shell пов'язана із Г'юстоном та Техасом. Компанія фінансує патруль верхи на конях разом з Valero – другою у США нафтопереробною компанією.

Також серед спонсорів помічений саудівський нафтовий гігант Aramco. Причому Shell зараз перебуває під слідством у рідних Нідерландах (корупція, незаконні викиди та інше – 24).

Саме некомерційний фонд придбав місцевим копам тактичну зброю та спецзасоби. У Філадельфії – довгі рушниці та навіть БПЛА. У Атланті гроші використали на створення мережі у 12 тисяч камер спостереження. Лос-Анджелес та його фонд допоміг поліції захистити мережі від нагляду.

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Найбільша американська нафтопереробна компанія Marathon Petroleum довго вважалася чи не головним забруднювачем у місцях проживання громад представників різних меншин. НПЗ у Детройті отримало 15 повідомлень про порушення екологічних норм. Не дивно, що вони представлені у правлінні міської поліції. Інші отримували й по 25 звернень про завдання екологічної шкоди ( у такій віддаленій території як Аляска!), але продовжують свою діяльність.

На всі три вище згадані фірми подали до суду у Балтиморі за "знищення клімату".

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Цікаво, що фінансові установи – банки та компанії страхування та управління активами – також задіяні у фінансування поліції. Прикладом може слугувати "Wells Fargo" – одна з найбільших холдигнових компаній Америки. Вона фінансує видобуток нафти і газу (198 млрд доларів у 2016-2019 рр).

Керролл Маффет пояснив у коментарі для The Guardian: "Доповідь показує у жорсткому світлі те, як брутальність поліції поєднується із системним расизмом і все це у часи зміни клімату".

Серед донорів для непрозорих фондів помічені також "Google", "Amazon", "Microsoft", "Target", "Coca-Cola" та "Starbucks".

Програму "Rekognition" критикують за причетність до систем розпізнавання облич та стеження (вони пізніше заборонили надавати її для поліції – 24). Її активно рекламували для використання з камерами поліції, незважаючи на загрозу суспільній безпеці та помилки у ідентифікації. Експеримент, проведений у 2018 році, показав: програма невірно визначила особи 28 темношкірих членів Конгресу, прив'язавши їх до фото злочинців.

Взагалі, творіння Джефа Безоса є "основою багатьох поліцейських департаментів", кажуть активісти. FB та "Майкрософт" "донатили" поліції Сіетла, телекомунікаційний гігант AT&T – копам Нью-Йорку.

Як бачимо, тіньова підтримка поліції надходить від майже всіх великих компаній/корпорацій у США, що дозволяє поліції постійно покращувати своє тренування, оснащення та роботу. Але також робити ще дещо – спостерігати за людьми, коли вони про це можуть і не здогадуватись.

Як Інтернет допомагає поліції боротися з протестами

Поліція все більше покладається на роботу з соцмережами / Фото Pixelmedia.bg

Поліція на протестах має справу з сотнями, часто тисячами людей, яких на вулиці розпізнати майже неможливо.

Але соціальні мережі та сайти, на яких люди залишали свої "цифрові сліди", дозволяють знайти протестувальників, мародерів або інших порушників. З іншого боку, це може серйозно вплинути на свободу слова та зборів, якщо поліція матиме спроможність ідентифікувати будь-кого. А кількість даних про людей збільшується завдяки сучасним гаджетам та так званому "інтернету речей".

Інтернет речей Це система, у якій даними обмінюються "розумні прилади", щоб покращувати (або контролювати?) життя людей. Наприклад, "розмовляти" можуть смарт-годинник та холодильник, щоб контролювати вагу та пройдені кілометри. Або Смарт-TV, ігрова приставка, ноутбук та колонка. Найбільш відомі представники – Alexa та Google Home.

Вже давно відомо, що вказані вище програми можуть записувати розмови, фітнес-трекери слідкують, куди ми йдемо (і з цим були скандали, коли ці самі трекери зливали маршрути навколо секретних локацій – 24).

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Збирати дані можуть навіть пральні машини! І хоча більшість з них йде на рекламу або для сервісу, за бажанням їх можна передавати прямо до поліції.

Наприклад, поліція спостерігала за протестами, використовуючи дочірню компанію Twitter'а – штучний інтелект Dataminr. Так сталося з Ring – відеосервісом для дзвінків біля дверей, який став одним з головних засобів ідентифікувати людей у дворах. А були й більш цікаві та потенційно небезпечні історії.

Він привів копів до записів з точними адресами та діями демонстрантів. Dataminr може моніторити ледь не кожен публічний твіт від моменту, коли автор надішле його, але далі втрачає контроль над тим, яка інформація використовується.

Dataminr користуються журналісти, експерти, уряди, а також ФБР і ЦРУ. На вимогу поліції Dataminr стежить за акціями протесту, навіть за тими, які ще не почались. І відразу повідомляє органи правопорядку, навіть у невеличких містах Америки, включно з локацією, де збираються люди. Навіть якщо акція сугубо мирна. Стартапом користуються у поліції Нью-Йорку, Чикаго, штату Луїзіана.

Коли все почалося у Міннеаполісі, Dataminr збирав та пересилав поліції контент про акції насилля та протести. У самому стартапі називають це "нейтральним збором новин". Який чомусь опиняється у руках копів. Тому тут дуже тонка грань між "новинами" та реальним спостереженням за людьми. Але цю грань, як виявилося, дуже легко перейти, якщо це потрібно.

Передача фото та даних протестувальників до поліції – все ще нагляд за ними, який ніяк не може бути просто новинами, – пояснив The Intercept Ендрю Фергюсон, запрошений професор Американського Університету у місті Вашингтон.

Це лише останній приклад, як соцмережі розпалюють расову війну у США, підкреслив там же виконавчий директор MediaJustice Стівен Рендерс.

"Соцмережі, такі як Twitter, мають захищати користувачів, гарантувати що розробники не поділяться інформацією з органами правопорядку. Бо це може спровокувати подальше насилля з боку держави", – додав The Intercept адвокат Метт Кейгл.