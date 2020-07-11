Після протестів в США лунає все більше пострілів, через які гинуть люди. Носіння та застосування зброї часто залишається без покарання, наголошують копи. Є побоювання щодо нової хвилі насилля.

Стрілянина серед білого дня

Нестабільна політична, економічна та коронавірусна криза у США вже й так дуже напружила американське суспільство. Протести після вбивства Джорджа Флойда дали цій напрузі вихід, але тепер постала нова проблема: різке збільшення рівня стрілянини у великих містах Америки. 24 канал проаналізував всю ситуацію та подивився на її причини.

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Лише за святковий уік-енд з нагоди Дня Незалежності загинуло 6 дітей. Хтось був у великому магазині, хтось просто їхав собі у маминій машині. Першою загинула 8-річна Секорея Тернер у Атланті, Джорджія. Це сталося недалеко від місця загибелі від рук поліції Рейшарда Брукса 12 червня у розпал агресивних протестів в США. Ресторан фастфуду поряд був спалений та став місцем паломництва проти брутальності поліції.

За будь-яку інформацію про злочинців обіцяно 10 тисяч винагороди. За повідомлення про смертельне поранення 11-річного хлопця у столиці дають 25 тисяч доларів.

"Ви застрелили мале дитя. І стрілок був не один, їх було як мінімум двоє. Ми протистоїмо внутрішньому ворогу, коли починаємо стріляти один одного на вулицях", – заявила мер Кейша Ленс Боттомс. А от у Алабамі вбивцю хлопчика вже затримали. Двое дітей загинули у Чикаго, причому 14-річний підліток прямо у День Незалежності.

В місті вбили 17 людей, поранили 70 – це був один з найкривавіших вихідних днів у історії Чикаго. У Міннеаполісі, звідки почалась вся нестабільність, нарахували 111 людей, в яких стріляли з моменту смерті Флойда. Якщо брати Америку в цілому, то з 1 березня по 19 квітня від кульових поранень померло 2094 людей і це на 6% більше, ніж у 2017-2019 рр.

Втім, стрілянина стосувалася не лише дітей. Нью-Йорк зафіксував 44 випадки застосування зброї, у яких постраждало 63 людини. У тому ж Чикаго стріляли у 75 людей, 13 з них померли від куль. Нью-Йорк перевищив рекорд у 400 інцидентів в першій половині року уперше з 2016 року, тепер їх 528. Але це все ще далеко від цифр 1990 року – 2245 застосувань зброї з летальним фіналом.

Різке зростання збройних нападів 205 разів стріляли в червні – найбільше за місяць з 1996 року, насилля 205 разів стріляли в червні – найбільше за місяць з 1996 року, насилля зросло на 130% в Нью-Йорку та на шокуючі 240% у Портленді, штат Орегон. Кількість вбивств у 64 великих містах Америки зростала у перші три місяці 2020 року у порівнянні з трьома минулими роками. Пограбувань у Нью-Йорці сталося на 118% більше з початком літнього сезону.

Ситуація розколола мера Білла де Блазіо та старше поліцейське командування "Великого Яблука". "В основі цього виклику не працююці судова система та економіка", – сказав мер.

В Нью-Йорку дуже різкий стрибок по застосуванню зброї / Фото NY1.com

Верхівка копів, у свою чергу, пов'язує зростання злочинності із реформою кримінального правосуддя. Наприклад, скоротили кількість в'язнів у відомій в'язниці Рікерс, через що жорсткі злочинці знову опинилися на вулиці.

Продаж зброї загалом зростає. Це рік виборів у США, расові конфлікти збурені, вирує пандемія. Усі складові для "смертельного літа". Влітку, кажуть кримінологи, традиційно більше вбивств.

"Я вивчаю це давно, ніколи не бачив такого зростання", – зізнався професор у Коледжі кримінального права Джона Джея Крістофер Геррманн. Він раніше аналізував кримінальну статистику для поліцїі. Але є проблема –після останніх протестів довіри між суспільством та поліцією майже немає.

Поліція та злочини: чи здатні копи захистити

"Коли ви берете, грубо кажучи, половину Рікерса та повертаєте їх на вулиці, а потім дивуєтесь з того, що відбувається… для мене це дурня", – сказав на передачі 1010 WINS Дермот Ши, полцейський уповноважений.

Бранців звільнили через пандемію, щоб попередити спалахи у місцях позбавлення волі. Інша причина – більше підозрюваних відпускають під заставу, тож вони опиняються на волі та можуть скоювати злочини далі. Майкл ЛіПетрі, очільник стратегій кримінального контролю в поліції Нью-Йорку сказав NYT, що "17% злочинів скоюються людьми під заставою або зобов'язанням".

Також Ші не міг обійти увагою нові закони, які обмежують дії поліції під час затримання, які були прийняті на фоні загибелі Джорджа Флойда. Зокрема, копам тепер не можна ставити коліно на шию чи спину людини, яку затримують. "Хтось думає, що знає більше про виконання законів, ніж поліція", – резюмував Ші. Також поліція незадоволена тим, що прокурори зазвичай не прибувають на надзвичайні події.

Як результат реформи поліції, понаднормову роботу серйозно урізали. Копи тепер не займаються безхатьками та школами. Бюджет був зменшений на 1 млрд доларів США, які підуть молоді та на соціальні послуги.

Лише одне з чотирьох вбивств у 2020 розкривається слідчими з арештом підозрюваних, цикл насилля майже не порушений. У поліції статистика лише трохи краща: майже половина вбивств та третина (28%) звичайної стрілянини. Ситуація ускладнюється тим, що жертви та випадкові свідки відмовляються співпрацювати з копами через страх помсти.

Тому якщо відділок і знає, хто стріляв, у нього часто банально немає доказів, щоб здійснити арешт. Та навіть якщо людину затримали, то відпускали, бо не могли передати справу в суд вчасно – пандемія сповільнила роботу Феміди. Тримати людину у відділку без обвинувачення можна не довше шести діб. 800 справ щодо зброї ще чекають свого часу, 40% людей по ним вже звільнено навіть без застави.

Одне дослідження на ранній стадії пов'язує ситуацію з коронавірусом та зростання продажів зброї американцям. З березня по травень 2020 року було продано більше 2 млн одиниць зброї – збільшення продажів на 64,3%. Там, де продали більше і насилля більше. Ситуація, на думку, вчених нагадує час після стрілянини в школі Сенді Хук у 2012 році.

Навіть наказ залишатися вдома не допомагає: у Далласі, Техас під час карантину сталися 63 випадки пострілів – на 50% більше ніж середній показник навесні.

"Нові 90-ті": як можна зупинити хвилю

Джон Етерно, колишній капітан поліції, зараз професор у Коледжі Моллой, пояснив: "Мораль поліції падає через постійну критику з боку суспільства та політиків, тому кількість пострілів зростає. Всі думають, що поліція дуже впливова зі своїм значком та пістолетом, та ось інша сторона". Коли поліцією незадоволені, то її менше викликають, люди налаштовані вирішувати все самотужки, тож жорстокості стає все більше, у тому числі в родинах.

Нью-Йорк не бачив таких днів майже чверть століття, пише NYT. Як вище сказано, треба повернутись у 1996, щоб побачити гірший початок червня. Поліцейські профспілки, захищаючи свої департаменти, наголошують: місто скатується у нові 90-ті з високим рівнем злочинності. Одночасно з цим – скасування кадетського класу на більше ніж 1000 осіб і рекордна кількість заяв про вихід полісменів на пенсію – більше 27 тисяч людей.

Особливо жорстоким вийшло поранення 5-ти людей прямо на церковній службі в Кроун Хайтс. Майже 300 офіцерів відправлені у такі проблемні райони як Ямайка у Квінсі, Східний Нью-Йорк у Брукліні, Мотт Хейвен у Бронксі та Східний Гарлем на Мангеттені. В основному, стрілянина відбувається між місцевими бандами, але це добра половина усіх застосувань зброї в місті!

На допомогу поліції приходить нова тактика: молоді люди, які мали попередні зв'язки з бандами, втручаються у вуличні конфлікти з метою попередити або й зупинити їх. Через пандемію, рівень збуту та обороту наркотиків на вулицях впав. Неотримані прибутки провокують банди почати вбивати.

Пандемія не змінила поведінку найбільш жорстоких злочинців. Вони продовжують вирішувати все стріляючи, навіть під час дії наказу мера про самоізоляцію, – визнала для Trace Крістен Метцгер, речниця поліції столиці США.

Втім, є й гарні новини: загалом, кількість злочинів зменшилась у порівнянні з 2019 роком на 5,3%, насильницьких – на 2%. Майнові злочини впали у 18 з 25 міст. "Зазвичай, люди стають жертвами збройного пограбуння коли йдуть з роботи, до бару, по справах. Зараз же ці активності серйозно зменшились", – пояснив Даніель Вебстер, директор Центру Джона Гопкінса по дослідженню політики щодо зброї.

Як кажуть експерти, викласти статистику легко, складно зрозуміти, що можна з цим зробити. Тенденція до зростання числа вбивств, скоріш за все, почалася ще до удару пандемії, тож будь-які тверді висновки робити поки що рано.

"Ми в такій ситуації, коли не тільки продаж зброї збільшує насилля. Американці у відчаї, налякані, переживають економічні труднощі та расову нерівність. Нація травмована та відчуває безпорадність" – пояснила для видання Trace Джулія Шляймер, дослідниця-аналітик даних у програмі попередження насилля Університету Девіса, Каліфорнія. Інші вчені кажуть, що збут вогнепальної зброї у червні був більшим, ніж за всю весну разом!

Акція на підтримку наказу про обмеження застосування зброї / Фото Giffords: Courage to Fight Gun Violence

Можливо, більше штатів активують так званий "наказ про захист через екстремальний ризик" ("extreme risk protection order"), який забороняє користуватися зброєю на деякий час людям, які можуть заподіяти нею шкоду собі чи іншим. Наказ діє у 17-ти штатах та в столиці Вашингтоні, ще 14 штатів розглядають можливість прийняття такої політики.

Він ще відомий як "закон червоного прапора" ("red flag law"). Для цього потрібно подати петицію в місцевий суд, причому це може зробити навіть член родини. Максимальне обмеження – один рік, зазвичай менше. Але це все стосується лише легальної зброї, як зупиняти нелегальну стрілянину та розбірки банд в гетто – ось головне питання.