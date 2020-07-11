После протестов в США раздается все больше выстрелов, из-за которых гибнут люди. Ношение и применение оружия часто остается безнаказаным, отмечают копы. Есть опасения относительно новой волны насилия.

Стрельба средь бела дня

Нестабильная политическая, экономическая ситуация и коронавирусный кризис в США уже и так очень напрягли американское общество. Протесты после убийства Джорджа Флойда дали этому напряжению выход, но теперь возникла новая проблема: резкое увеличение уровня стрельбы в крупных городах Америки. 24 канал проанализировал всю ситуацию и посмотрел на ее причины.

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Только за праздничный уик-энд по случаю Дня Независимости погибло 6 детей. Кто-то был в большом магазине, кто-то просто ехал себе в маминой машине. Первой погибла 8-летняя Секорея Тернер в Атланте, Джорджия. Это произошло недалеко от места гибели от рук полиции Рейшарда Брукса 12 июня в разгар агрессивных протестов в США. Ресторан фастфуда рядом был сожжен и стал местом паломничества против грубости полиции.

За любую информацию о преступниках обещано 10 тысяч долларов вознаграждения. За сообщение о смертельном ранении 11-летнего парня в столице дают 25 тысяч долларов.

"Вы застрелили малое дитя. И стрелок был не один, их было как минимум двое. Мы противостоим внутреннему врагу, когда начинаем стрелять друг в друга на улицах", – заявила мэр Кейша Лэнс Боттомс. А вот в Алабаме убийцу мальчика уже задержали. Двое детей погибли в Чикаго, причем 14-летний подросток прямо на День Независимости.

В городе убили 17 человек, ранили 70 – это был один из самых кровавых выходных дней в истории Чикаго. В Миннеаполисе, откуда началась вся нестабильность, насчитали 111 человек, в которых стреляли с момента смерти Флойда. Если брать Америку в целом, то с 1 марта по 19 апреля от пулевых ранений умерло 2094 человека и это на 6% больше, чем в 2017-2019 гг.

Впрочем, стрельба касалась не только детей. Нью-Йорк зафиксировал 44 случая применения оружия, в которых пострадало 63 человека. В том же Чикаго стреляли в 75 человек, 13 из них умерли от пуль. Нью-Йорк превысил рекорд в 400 инцидентов в первой половине года впервые с 2016 года, теперь их 528. Но это все еще далеко от цифр 1990 года – 2245 применений оружия с летальным финалом.

Резкий рост вооруженных нападений 205 раз стреляли в июне – всего за месяц с 1996 года насилие 205 раз стреляли в июне – всего за месяц с 1996 года насилие возросло на 130% в Нью-Йорке и на шокирующие 240% в Портленде, штат Орегон. Количество убийств в 64 крупных городах Америки росло в первые три месяца 2020 года в сравнении с тремя прошлыми годами. Ограблений в Нью-Йорке произошло на 118% больше с началом летнего сезона.

Ситуация расколола мэра Билла де Блазио и старшее полицейское командование "Большого Яблока". "В основе этого вызова неработающая судебная система и экономика", – сказал мэр.

В Нью-Йорке очень резкий скачок применения оружия / Фото NY1.com

Верхушка копов, в свою очередь, связывает рост преступности с реформой уголовного правосудия. Например, сократили количество заключенных в известной тюрьме Рикерс, из-за чего жесткие преступники снова оказались на улице.

Продажа оружия в целом растет. Это год выборов в США, расовые конфликты, бурлит пандемия. Все составляющие для "смертельного лета". Летом, говорят криминологи, традиционно больше убийств.

"Я изучаю это давно, никогда не видел такого роста", - признался профессор в Колледже уголовного права Джона Джея Кристофер Геррманн. Он ранее анализировал уголовную статистику для полиции. Но есть проблема – после последних протестов доверия между обществом и полицией почти нет.

Полиция и преступления: способны ли копы защитить

"Когда вы берете, грубо говоря, половину Рикерса и возвращаете их на улицы, а затем удивляетесь тому, что происходит... для меня это глупо", – сказал на передаче 1010 WINS Дермот Ши, полцейский уполномоченный.

Пленников освободили через пандемию, чтобы предупредить вспышки в местах лишения свободы. Другая причина – больше подозреваемых отпускают под залог, поэтому они оказываются на свободе и могут совершать преступления дальше. Майкл ЛиПетри, глава стратегий криминального контроля в полиции Нью-Йорка сказал NYT, что "17% преступлений совершаются людьми под залогом или обязательством".

Также Ши не мог обойти вниманием новые законы, которые ограничивают действия полиции во время задержания, которые были приняты на фоне гибели Джорджа Флойда. В частности, копам теперь нельзя ставить колено на шею или спину человека, которого задерживают. "Кто-то думает, что знает больше о выполнении законов, чем полиция", - резюмировал Ши. Также полиция недовольна тем, что прокуроры обычно не прибывают на чрезвычайные события.

Как результат реформы полиции, сверхурочную работу серьезно урезали. Копы теперь не занимаются бездомными и школами. Бюджет был уменьшен на 1 млрд долларов США, которые пойдут молодежи и на социальные услуги.

Лишь одно из четырех убийств в 2020 раскрывается следователями с арестом подозреваемых, цикл насилия почти не нарушен. В полиции статистика немного лучше: почти половина убийств и треть (28%) обычной стрельбы. Ситуация осложняется тем, что жертвы и случайные свидетели отказываются сотрудничать с копами из-за страха мести.

Поэтому если участок и знает, кто стрелял, у него часто банально нет доказательств, чтобы произвести арест. И даже если человека задержали, то отпускали, потому что не могли передать дело в суд вовремя – пандемия замедлила работу Фемиды. Держать человека в тюрьме без обвинения можно не дольше шести суток. 800 дел по оружию еще ждут своего времени, 40% людей по ним уже освобождены даже без залога.

Одно исследование на ранней стадии связывает ситуацию с коронавирусом и рост продаж оружия американцам. С марта по май 2020 года было продано более 2 млн единиц оружия – увеличение продаж на 64,3%. Там, где продали больше, и насилия больше. Ситуация, по мнению, ученых напоминает время после стрельбы в школе Сэнди Хук в 2012 году.

Даже приказ оставаться дома не помогает: в Далласе, Техас во время карантина произошли 63 случаи выстрелов – на 50% больше чем средний показатель весной.

"Новые 90-е": как можно остановить волну

Джон Этерно, бывший капитан полиции, сейчас профессор в колледже Моллой, объяснил: "Мораль полиции падает из-за постоянной критики со стороны общества и политиков, поэтому количество выстрелов растет. Все думают, что полиция очень влиятельная со своим значком и пистолетом, но вот другая сторона". Когда полицией недовольны, то ее меньше вызывают, люди настроены решать все самостоятельно, и жестокости становится все больше, в том числе в семьях.

Нью-Йорк не видел таких дней почти четверть века, пишет NYT. Как выше сказано, нужно вернуться в 1996, чтобы увидеть худшее начало июня. Полицейские профсоюзы, защищая свои департаменты, отмечают: город скатывается в новые 90-е с высоким уровнем преступности. Одновременно с этим – отмена кадетского класса на более чем 1000 человек и рекордное количество заявлений о выходе полисменов на пенсию – более 27 тысяч человек.

Особенно жестоким получилось ранение 5-ти человек прямо на церковной службе в Кроун Хайтс. Почти 300 офицеров отправлены в такие проблемные районы как Ямайка в Квинсе, Восточный Нью-Йорк в Бруклине, Мотт Хейвен в Бронксе и Восточный Гарлем на Манхэттене. В основном, стрельба происходит между местными бандами, но это добрая половина всех применений оружия в городе!

На помощь полиции приходит новая тактика: молодые люди, которые имели предыдущие связи с бандами, вмешиваются в уличные конфликты с целью предупредить или остановить их. Из-за пандемии, уровень сбыта и оборота наркотиков на улицах упал. Недополученные доходы провоцируют банды начать убивать.

Пандемия не изменила поведение наиболее жестоких преступников. Они продолжают решать все стреляя, даже во время действия приказа мэра о самоизоляции, – признала для Trace Кристен Метцгер, пресс-секретарь полиции столицы США.

Впрочем, есть и хорошие новости: в общем, количество преступлений уменьшилось по сравнению с 2019 годом на 5,3%, насильственных – на 2%. Имущественные преступления упали в 18 из 25 городов. "Обычно, люди становятся жертвами вооруженного ограбления когда уходят с работы, в бар, по делам. Сейчас же эти активности серьезно уменьшились", – пояснил Даниэль Вебстер, директор Центра Джона Хопкинса по исследованию политики в отношении оружия.

Как говорят эксперты, выложить статистику легко, сложно понять, что можно с этим сделать. Тенденция к росту числа убийств, скорее всего, началась еще до удара пандемии, поэтому любые твердые выводы делать пока рано.

"Мы в такой ситуации, когда не только продажа оружия увеличивает насилие. Американцы в отчаянии, напуганы, переживают экономические трудности и расовое неравенство. Нация травмирована и чувствует беспомощность" – пояснила для издания Trace Джулия Шляймер, исследователь-аналитик данных в программе предупреждения насилия Университета Дэвиса, Калифорния. Другие ученые говорят, что сбыт огнестрельного оружия в июне был больше, чем за всю весну вместе!

Акция в поддержку приказа об ограничении применения оружия / Фото Giffords: Courage to Fight Gun Violence

Возможно, больше штатов активируют так называемый "приказ о защите из-за экстремального риска" ("extreme risk protection order"), который запрещает пользоваться оружием на некоторое время людям, которые могут причинить вред себе или другим. Приказ действует в 17-ти штатах и в столице Вашингтоне, еще 14 штатов рассматривают возможность принятия такой политики.

Он еще известен как "закон красного флага" ("red flag law"). Для этого нужно подать петицию в местный суд, причем это может сделать даже член семьи. Максимальное ограничение – один год, обычно меньше. Но это все касается только легального оружия, как останавливать нелегальную стрельбу и разборки банд в гетто – вот главный вопрос.