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Що відомо про вибухи в Криму

Повітряну тривогу в Криму оголосили об 21:39. В той самий час з'явилася інформація про те, що окупанти перекрили Кримський міст.

Згодом росіяни заявили про те, що Крим нібито атакують протикорабельними ракетами "Нептун".

В стандартній для себе манері росіяни заявили про те, що ППО буцімто збиває всі ракети. Крім того, є інформація про те, що повітряні цілі намагаються оминути півострів та рухаються в напрямку Краснодарського краю.