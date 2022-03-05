Соответствующий релиз для СМИ выпустил Samsung в субботу, 5 марта. Объяснение такого шага простое: "Из-за текущих геополитических событий".
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Samsung тоже не очень хочет работать с Россией
"Мы продолжаем активно следить за сложной ситуацией, чтобы определить наши дальнейшие шаги", – говорится в сообщении компании Samsung, наконец отреагировавшей на нападение России на Украину.
Пока же поставки телефонов, чипов и иной продукции в Россию "временно остановлены".
Заметим, Samsung избегает использовать слово "война", а также не говорит именно об Украине.
- К примеру, там заверили, что пожертвуют 6 миллионов долларов "на регион".
- Это миллион на потребительскую электронику, остальное – на поддержку гуманитарных усилий и помощь беженцам.
Между тем, напомним, Apple, Nike, IKEA и другие гиганты рынков прекратили продажи, дистанцировались или остановили бизнес в России, потому что эта страна подверглась санкциям за вторжение в Украину.
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