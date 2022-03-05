Відповідний реліз для ЗМІ випустив Samsung у суботу, 5 березня. Пояснення такого кроку просте: "Через поточні геополітичні події".
Найважливіше Росія напала на Україну: хронологія основних подій
Samsung теж не дуже хоче працювати з Росією
"Ми продовжуємо активно стежити за складною ситуацією, щоб визначити наші подальші кроки", – мовиться у повідомленні компанії Samsung, яка нарешті відреагувала на напад Росії на Україну.
Наразі ж поставки телефонів, чипів та іншої продукції до Росії "тимчасово зупинені".
Зауважимо, Samsung уникає вживати слово "війна", а також не говорить саме про Україну.
- Наприклад, там запевнили, що пожертвують 6 мільйонів доларів "на регіон".
- Це мільйон на споживчу електроніку, решта – на підтримку гуманітарних зусиль та допомогу біженцям.
Тим часом, нагадаємо, Apple, Nike, IKEA та інші гіганти ринків припинили продажі, дистанціювались або зупинили бізнес у Росії, бо ця країна потрапила під санкції за вторгнення в Україну.
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