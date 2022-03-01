Так, Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины назвал самые безопасные места в вашем доме.

Главное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Какие места самые безопасные в доме

Место за двумя глухими стенами (первая берет на себя удар, вторая – блокирует обломки);

Помещение без окон (ванна, если в ней нет газового оборудования).

Также обязательно нужно снять с петель, положить на пол и накрыть одеялом двери со стеклянными вставками. Что касается окон, то их следует плотно закрыть и заклеить пленкой.

Где в доме безопаснее всего прятаться / Инфографика Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!