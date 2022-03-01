Так, Центр протидії дезінформації при РНБО України назвав найбезпечніші місця у вашій домівці.
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Які місця найбезпечніші у домівці
- Місце за двома глухими стінами (перша бере на себе удар, друга – блокує уламки);
- Приміщення без вікон (ванна, якщо у ній немає газового обладнання).
Також обов'язково потрібно зняти з петель, покласти на підлогу та накрити ковдрою, двері зі скляними вставками. Щодо вікон, то їх слід щільно зачинити та заклеїти плівкою.
Де в будинку найбезпечніше ховатися / Інфографіка Центру протидії дезінформації при РНБО України
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