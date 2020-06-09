Третий год подряд Гонконг возглавляет рейтинг самых дорогих городов в мире для иностранцев. Украинская столица Киев с 150 места в 2019 году перепрыгнул на 106 в 2020 году.

Такие данные опубликовала компания "Mercer". Уже 24 лет она составляет рейтинг самых дорогих городов для иностранцев.

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Рейтинг строится на основе сравнений цен на более 200 товаров и услуг в 209 городах мира на 5 континентах. Кроме этого, учитывают стоимость аренды жилья, цены на транспорт, питание, алкоголь, табак, одежду и обувь, товары для дома, досуг и отдых.

Какие города возглавили первую пятерку рейтинга:

► На первом месте – Гонконг (особый административный район Китая).

► На втором месте – Ашхабад (столица Туркменистана).

► На третьем – Токио (столица Японии).

► На четвертом месте – Цюрих (Швейцария).

► На пятом – Сингапур (город-государство), который в 2019 году был на 3 месте, однако в 2020 году опустился до 5 места.

Киев в этом рейтинге оказался на 106 месте, разделив его с немецким Гамбургом и столицей Португалии Лиссабоном.

Самая дешевая жизнь в мире - в Ташкенте (столица Узбекистана), Бишкеке (столице Кыргызстана), Тунисе (столице одноименной страны) и Виндхуке (столица Намибии).

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В "Mercer" отмечают, что данные для рейтинга 2020 года собирала в марте, то есть до того, как пандемия COVID-19 полностью повлияла на мировую экономику.