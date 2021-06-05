Бренд спонсирует более десятка профессиональных игроков в гольф и является партнером старейшего турнира по этому спорта The British Open. Также с 2003 года модный дом является главным спонсором британской парусной команды Alex Thomson Racing. Бренд также больше 30 лет был партнером "Формулы-1".
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Звездное сотрудничество Hugo Boss
Однако в 2017 году корпорация прекратила многолетнее сотрудничество с "Формулой-1". Вместе с тем стала партнером "Формулы E" – современных всемирных автогонок на электромобилях.
Hugo Boss сотрудничает также со звездами футбола. Игроки Реала, Пари Сен-Жермена, Баварии, Милана и Тоттенхэма, согласно условиям контракта, на все официальные мероприятия надевают костюмы именно немецкого бренда. Конечно, снимаются в рекламных роликах лейбла. Hugo Boss также был многолетним партнером братьев Кличко.
Сотрудничество с Баварией: смотрите видео
Интеграция в кино
Для продвижения компания активно применяет и продакт-плейсмент, интегрируя свою брендированную продукцию в мир кино. Это мы можем увидеть в картине "Рокки-4" с Сильвестром Сталлоне, где он носит белое худи от Hugo Boss.
Сталлоне в худи от Hugo Boss / Скриншот из фильма
Именно герои "Полиции Майами" вдохновили зрителей носить льняные костюмы с футболками. Также ежегодно Hugo Boss отшивает сотни люксовых мужских пиджаков для церемонии вручения "Оскара". Смокинги от немецкого дома моды являются очень популярными на самом громком кинособытии года.
Льняные костюмы с футболками в фильме "Полиция Майами" / Фото Сloudfront
Скандал из-за закрытия фабрики
Однако в 2010 году вокруг фэшн-титана разгорелся скандал. Компания хотела закрыть свою фабрику в Огайо. Этот случай получил огласку, потому что без работы должны были остаться несколько сотен человек. Один из актеров – Дэнни Гловер – накануне вручения "Оскара", призвал коллег бойкотировать бренд и не надевать его смокинги, потому что он плохо обращается с рабочими.
Неизвестно, что именно стало решающим фактором, однако фабрику не закрыли. Она работает до сих пор. А Hugo Boss продолжает привлекать топовых голливудских звезд в свои рекламные кампании. В частности, в них снимались:
- Крис Хемсворт;
- Джаред Лето;
- Райан Рейнольдс;
- Антонио Бандерас;
- Гвинет Пэлтроу.
Лучшая реклама бренда
Одной из самых успешных в истории бренда стала реклама женских духов с Сиенной Миллер. В ролике актриса прыгает, веселится и корчит забавные рожицы. Как признавались впоследствии женщины-покупательницы, такое непосредственное поведение звезды побудило их приобрести аромат. Чтобы чувствовать себя так же легко, как и Сиенна в рекламе.
Фрагмент рекламы: смотрите видео
Кстати, ароматы от Hugo Boss принадлежат к 10 духам в мире, что пользуются наибольшим спросом.
Премии талантливым художникам
В 1995 году Модный дом начал сотрудничать с Музеем современного искусства Гуггенхайма. Вместе они ввели премию в размере 100 тысяч долларов, которую присуждают профессиональным художникам раз в 2 года.
География бренда
Основной рынок Hugo Boss – Европа. На нее в 2020 году пришлось более 60% продаж. Больше всего вещей этого бренда покупают в Германии, Великобритании и Франции. Америка дала 16% от общих объемов продаж, Азия – 18%. Чуть больше половины покупок в азиатском секторе приходится на Китай.
На китайский рынок Hugo Boss вышел в 1994 году. И стал безумно популярным в регионе. В Европе возрастная категория типичного покупателя вещей от Hugo Boss на 15 – 20 лет старше.
Hugo Boss удачно там использует цифровой опыт. Успех бренда на китайском рынке подкрепляется даже суеверием местных жителей.
Само слово Boss якобы приносит удачу и считается очень приятным и классным,
– объяснила маркетолог Мария Цыпленкова.
Позиции Hugo Boss в Китае сильно пошатнулись
В 2020 году австралийский Институт стратегической политики опубликовал отчет, в котором указывалось, что в китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе используют рабский труд при сборе урожая хлопка.
Nike, Adidas, Zara, Calvin Klein, Burberry и многие другие топовые бренды один за другим стали отказываться от хлопка из этого региона. Хотя и их обвинили в лицемерии. Мол, знали об этом и без соответствующих отчетов. Hugo Boss же оказался на распутье. В начале 2021 года в Китае вообще объявили бойкот мировым брендам, среди которых и Hugo Boss.
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Но, как ни парадоксально, финансовый директор Hugo Boss Ив Мюллер заявил, что в первом квартале 2021 года продажи компании выросли на 29%, по сравнению с 2020 годом. И компания ожидает, что будет наблюдать такую тенденцию до конца года.
Скандал вокруг фабрики Hugo Boss в Измире
В 2010 году Hugo Boss и сам оказался под шквалом обвинений в том, что он – ужасный работодатель. Турецкий профсоюз TEXSIF и филиал глобальной организации Idustrial All заявили о ненадлежащем обращении модного дома с рабочими на фабрике в турецком Измире.
Их зарплата якобы ниже прожиточного минимума, люди вынуждены работать сверхурочно, и у них нет соцпакета. Тем, кто пытался отстаивать свои права, якобы угрожали и увольняли. Модный бренд всячески отрицал правдивость обвинений.
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Однако из 163 исков, которые подали работники в период с 2011 по 2016 год, турецкие суды приняли 76% решений в пользу именно истцов. Ассоциация справедливого труда (FLA) пришла к выводу, что многие из этих увольнений были связанными с желанием рабочих вступить в профсоюз.
Правда, в 2016 году Hugo Boss начал модернизацию Измирского предприятия, которую завершил через 3 года. Теперь компания называет эти производственные мощности "смарт-фабрикой". Ведь работа портных тесно переплетена с роботизированной техникой.
Комик сменил имя в честь компании
В 2020 году о Hugo Boss снова заговорили в негативных тонах. Британский комик Джо Лайсет официально сменил имя и фамилию на Хьюго Босс. Свой поступок он объяснил желанием поддержать представителей малого бизнеса, который "страдает от нападок модного бренда".
Джо Лайсет сменил имя на Хьюго Босс / Фото DFT
Доходы компании
Рекордный доход в XXI веке компания Hugo Boss получила в 2019 году – 2,88 миллиарда евро. Однако уже 2020 году эта цифра снизилась в полтора раза – фэшн-титан заработал 1,95 миллиарда евро.
Причина падения прибылей такая же, что и у многих других мировых корпораций, – пандемия коронавируса. Кстати, 85% дохода в 2020 году принес суббренд Hugo. Модный дом заметил тенденцию: последние несколько лет растет интерес покупателей к спортивной одежде и одежде в стиле кэжуал.