Ежегодно кондитерская компания выпускает поразительное количество жевательных драже – 70 миллиардов. Происхождение названия конфет связывают со старинной игрой скиттлз, похожей правилами на боулинг и популярной в британских пабах.

Первая часть Феномен кондитерского гиганта Mars: семейное дело переросло в мировую корпорацию

Особенности Skittles

Первые Skittles начали выпускать в 1974 году в Соединенном Королевстве, и продавали только там. Через 5 лет конфеты пересекли океан и попали в Америку. Далее – продолжили мировую экспансию по Европе.

Годами среди гурманов идут споры. Одни уверяют, что несмотря на разный цвет и запах конфет, все они имеют одинаковый вкус. Другие – верят компании, что уверяет, что у каждого цвета есть соответствующий вкус.



Skittles – "попробуй радугу" / Фото Candy Indusdtry

Несмотря на то, что слоган Skittles звучит как "попробуй радугу", в оригинальных упаковках есть только 5 цветов, а не 7:

желтый;

красный;

оранжевый;

зеленый;

фиолетовый.

Голубые и синие драже выпускают только лимитированными сериями.

Интересно! Производители любят удивлять гурманов тематическими линейками. Например, ко Дню Независимости выпускают лакомство цветов американского флага. Ко Дню Валентина – особенно сладкий Love Mix. На Хэллоуин предлагают Skittles zombie.

Кстати, компания исследовала, что лояльнее всего к новинкам относятся их американские потребители. Поэтому именно на штатовском рынке Mars сначала предлагает новые вкусы, чтобы проверить, стоит ли продвигать продукт дальше.

Интересное применение "бракованных" конфет

Как и их "сладкий компаньон" M&Ms, Skittles имеют букву на каждой конфете. Все драже, на которых букву s пропустили при производстве якобы уничтожают или находят оригинальное применение.

Например, в 2017 году на автомагистрали в Висконсине перевернулся грузовик с красными Skittles. Оказалось, что сотни тысяч драже везли местным фермерам, которые должны были примешивать их в корм для коров. Корпорация Mars отказалась фасовать и продавать вкусности именно потому, что на них не хватало буквы.

Обвинения в эксплуатации детского труда

Корпорацию Mars, как и ее крупнейших конкурентов – Nestle и Hershey, часто обвиняют в эксплуатации детского труда на плантациях какао-бобов. Около двух третей мировой поставки какао поступает из Западной Африки.



Компанию обвиняют в эксплуатации детского труда / Фото The Washington Post

Согласно докладу американского Министерства труда, в 2015 году, на этих полях выполняют сложную работу более 2 миллионов несовершеннолетних.

В 2021 году правозащитная компания International Rights Advocates подала иск от имени восьми детей. Несовершеннолетние заявили, что их заставляли работать без заработной платы на плантациях какао трех шоколадных гигантов.



Несовершеннолетних заставляли работать / Фото The Washington Post

В 2017 году неправительственная организация "Мощная Земля" провела расследование и заявила, что значительная часть сырья, которую использует корпорация Mars, имеет незаконный шлейф.

Потребительский подход шоколадных компаний привел к катастрофической вырубке лесов и сокращению популяции слонов от сотен тысяч до 200 – 400 особей. Mars пообещал изменить свою политику. В компании уверяют: работают над тем, чтобы уменьшить пагубное влияние на окружающую среду.

50% электроэнергии, которую используют наши предприятия, производится из возобновляемых источников – из ветра. Так же мы сократили наши выбросы парниковых газов почти на треть,

– рассказал генеральный директор Mars Грант Рейд.

География компании

Экспансия корпорации Mars распространилась на 80 стран. На ее предприятиях по всему миру работают 125 тысяч человек. На украинский рынок компания пришла в 1994 году. Ее продукция доступна во всех регионах нашей страны.

Сегодня бизнес-гигант владеет более 50 брендами, которые делятся на сегменты Mars Chocolate, Mars Food, Wrigley и Mars Petcare. Среди известной продукции:

M&Ms;

Snickers;

Milky Way;

Twix;

Bounty;

Uncle Ben's;

Orbit;

Hubba Bubba;

Skittles;

Pedigree;

Whiskas.

По данным портала Statista, в 2019 году Mars Petcare стала лидером по производству кормов для домашних животных в США. Второе место за Nestle Purina.

Еще полвека назад корпорация Mars основала научный институт Waltham в Великобритании. Там проводят исследования по уходу за четвероногими и питания для них. Поэтому на сайтах с кормами для животных мало прямой рекламы, зато много советов касательно любимцев.

Интересно! По версии Bloomberg, династия Марс в 2020 году заняла второе место в рейтинге самых богатых семей мира. Издание оценило их состояние в 120 миллиардов долларов.

Культ секретности и Uncle Ben's

Сладкой империей обладает уже 5-е поколение Марсов. Долгое время представители семьи всячески избегали публичности. Когда в 1999 году умер Форест Марс, семья даже не хотела подтвердить этот факт в прессе.

"Культ секретности" вокруг компании берет свое начало со Второй мировой войны, когда Форест Марс-старший запатентовал метод проваривании риса для продления срока его хранения. Впоследствии его выпустили под брендом Uncle Ben's. Американские военные начальники читали о патенте и пытались его отменить. Форест был неприятно поражен этим.

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Uncle Ben's, из-за которого Марс якобы поссорился с американской армией, до 1990-х годов был рисом № 1 в Штатах.

В начале прошлого века двое ученых – немец Хузенлауб и британец Роджерс придумали новый способ обработки риса. Его просушивали в вакууме, затем готовили на пару. После чего еще раз сушили, потом очищали. Так не терялись полезные свойства крупы, и ее можно было быстрее приготовить.

В 1942 году под руководством и спонсорством Фореста Марса Хузенлауб, вместе с продовольственным брокером Гордоном Гарруелом, создал компанию Converted Rice. Она продавала крупы Вооруженным силам США и Великобритании.



Рис Uncle Ben's / Фото AP

Преимуществом риса было то, что в нем не заводились вредители и его можно было быстро приготовить. В 1959 году единственным владельцем компании стал Марс. Форесту она досталась уже с логотипом. Лицом бренда стал Фрэнк Браун – метрдотель чикагского отеля, где любили проводить время предыдущие владельцы.



Лицо бренда / Фото Osnova

Но Mars переименовал продукт. Название Uncle Ben's он якобы взял с американского фольклора – Дядей Беном называли популярного фермера из Техаса.

В 1966 году Mars вывел продукт на рынок в Великобритании.

Далее Uncle Ben's появился в Бельгии.

В середине 1970-х объемы продаж риса достигли 100 миллионов долларов.

В 1980-х годах – сумма удвоилась.

Производитель часто предлагал покупателям новинки. Например, рис фасовали в порционные пакетики, в которых его можно было сразу варить. Также крупу начали перемешивать с овощами и зеленью, предлагая клиентам целый блюдо в одной упаковке. А потом появился рис, который можно было не варить, а готовить в микроволновке.

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В 2020 году, на фоне протестов Black Lives Matter, корпорацию Mars обвинили в расизме. Мол, обращение "Анкл" (дядя) в южных штатах употребляли к темнокожим вместо почтенного "мистер". Компания провела ребрендинг. И теперь рис называется Ben's Original. А изображение афроамериканца забрали из упаковки продукции.

Сравнение старого и нового лого / Фото Marketingweek

По версии портала Fortune, в 2020 году Mars занял 6 место в рейтинге "Самые лучшие места трудоустройства в мире". По данным опроса, 91% сотрудников гордится возможностью рассказывать, что они работают именно там.

На предприятиях, расположенных в Америке, бизнес-титан предлагает различные образовательные программы внутри корпорации. А также выделяет по 5000 долларов в год желающим учиться за ее пределами.