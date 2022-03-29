Об этом в эфире 24 канала сказал военный эксперт Олег Жданов. Он отметил, что Путин хочет 9 мая на параде объявить какие-то "добычи".
К теме Предельная граница для России – 15 апреля – Краев о том, на сколько хватит сил агрессору в войне
Жданов: Донбасс будет ключом к победе
Для него самое главное одержать какую-то военную победу, россияне к этому будут стремиться.
Донбасс будет ключом к победе в этой войне. Для них это будет задачей в апреле. Самые ожесточенные бои, на мой взгляд, будут на Юге и Востоке, на Донбассе,
– заметил Жданов.
Жданов о дедлайне от Путина: смотрите видео