Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що Путін хоче 9 травня на параді оголосити якісь "здобутки".

До теми Гранична межа для Росії – 15 квітня, – Краєв про те, на скільки вистачить сил агресору у війні

Жданов: Донбас буде ключем перемоги

Для нього найголовніше отримати якусь воєнну перемогу, росіяни цього прагнутимуть.

Донбас буде ключем перемоги у цій війні. Для них це буде завданням у квітні. Найзапекліші бої, на мій погляд, будуть на Півдні і Сході, на Донбасі,

– зауважив Жданов.

Жданов про дедлайн від Путіна: дивіться відео