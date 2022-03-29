Про це в ефірі 24 каналу сказав військовий експерт Олег Жданов. Він зазначив, що Путін хоче 9 травня на параді оголосити якісь "здобутки".
До теми Гранична межа для Росії – 15 квітня, – Краєв про те, на скільки вистачить сил агресору у війні
Жданов: Донбас буде ключем перемоги
Для нього найголовніше отримати якусь воєнну перемогу, росіяни цього прагнутимуть.
Донбас буде ключем перемоги у цій війні. Для них це буде завданням у квітні. Найзапекліші бої, на мій погляд, будуть на Півдні і Сході, на Донбасі,
– зауважив Жданов.
Жданов про дедлайн від Путіна: дивіться відео