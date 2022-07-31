Об этом сообщил 24 каналу инструктор школы дронов Dronarium Сергей с позывным "Химера". По его словам, в целом нашими военными используется невероятное количество дронов.

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Какие дроны используются чаще всего

"Химера" рассказал, что к ним часто приходят студенты со своими дронами, которые им выдали их ведомства для работы.

Это уже большой "плюс", когда студент сразу учится на том, с чем он будет работать позже,

– подчеркнул инструктор школы.

Он отметил, что в большинстве своем к ним приходили с дронами Mavic, а также Autel. Также еще есть квадрокоптеры Matrice, которые можно назвать тяжеловесами.

"Химера" рассказал о дронах, с которыми работают наши военные

Какие интересные экземпляры попадались

"Химера" отметил, что в их школу приносили многие американские дроны, но "ноунейм". Был такой дрон без какого-либо бренда, на носике у которого расположена пила в стиле "война роботов", которая может разбивать стекло. Его можно использовать во время штурмов домов, чтобы разбить стекло, а затем закинуть дымовую или светлошумовую гранату и дальше работать.

По его словам, случались и другие интересные дроны, но их особенности не слишком гениальны.

Обычно это дрон для разведки. Например, когда мы им подлетаем и с помощью качественной камеры уже разведываем какие-то объекты,

– заявил инструктор.

Он также добавил, что очень интересным экземпляром был дрон Skydio. Он может возвращаться самостоятельно по своей камере, анализируя окружающую среду и не учитывая GPS, который на передовой глушат.

Ситуация на поле боя: последние новости

Утром 31 июля россияне обстреливали наши позиции, вели разведку из БПЛА и штурмы по разным направлениям. В частности, враг вел штурмовые действия возле Дмитровки, успеха не имел, отошел.

россияне пытаются улучшить тактическое положение для наступления на Бахмут. По словам главы Луганской ОВА Сергея Гайдая, российская армия пытается продвигаться вглубь и поддерживает это продвижение авиационными ударами.

В ночь на 31 июля Николаев попал под один из самых мощных обстрелов с начала полномасштабной войны. Жертвами удара стали не менее 2 местных жителей.

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