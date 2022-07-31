Про це повідомив 24 каналу інструктор школи дронів Dronarium Сергій із позивним "Химера". За його словами, загалом нашими військовими використовується неймовірна кількість дронів.

Читайте також Червоний Хрест не допустили до місця трагедії у колонії в Оленівці

Які дрони використовуються найчастіше

"Химера" розповів, що до них часто приходять студенти уже зі своїми дронами, які їм видали їхні відомства для роботи.

Це вже великий "плюс", коли студент одразу вчиться на тому, з чим він буде працювати пізніше,

– наголосив інструктор школи.

Він зазначив, що здебільшого до них приходили із дронами Mavic, а також Autel. Також ще є квадрокоптери Matrice, які можна назвати важковаговиками.

"Химера" розповів про дрони, з якими працюють наші військові

Які цікаві екземпляри траплялися

"Химера" зазначив, що до їхньої школи приносили багато американських дронів, але "ноунейм". Був такий дрон без будь-якого бренду, на носику у якого розташована пила в стилі "війна роботів", яка може розбивати скло. Його можна використовувати під час штурмів будинків, щоб розбити скло, а потім закинути димову або світлошумову гранату і далі працювати.

За його словами, траплялися й інші цікаві дрони, але їхні особливості не надто геніальні.

Зазвичай це є дрон для розвідки. Наприклад, коли ми ним підлітаємо і за допомогою якісної камери вже розвідуємо якісь об'єкти,

– заявив інструктор.

Він також додав, що дуже цікавим екземпляром був дрон Skydio. Він може повертатися самостійно по своїй камері, аналізуючи навколишнє середовище і не враховуючи GPS, який на передовій глушать.

Ситуація на полі бою: останні новини

Зранку 31 липня росіяни обстрілювали наші позиції, вели розвідку з БпЛА та штурми на різних напрямках. Зокрема, ворог вів штурмові дії біля Дмитрівки, успіху не мав, відійшов.

росіяни намагаються покращити тактичне положення для наступу на Бахмут. За словами очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая, російська армія пробує просуватися вглиб і підтримує це просування авіаційними ударами.

У ніч проти 31 липня Миколаїв потрапив під один із найпотужніших обстрілів з початку повномасштабної війни. Жертвами удару стали щонайменше 2 місцевих жителів.

Зверніть увагу – росія заявила про обстріл чорноморського флоту: дивіться відео