Новини з фронту на ранок 31 липня повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. росіяни, як зазвичай, вели обстріли, штурм та розвідку.

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Вогонь з артилерії та диверсанти

За даними Генштабу, на Слов'янському напрямку ворог обстріляв з артилерії територію біля Андріївки, Долини, Краснопілля, Мазанівки та Адамівки. Вів штурмові дії біля Дмитрівки, успіху не мав, відійшов. Також російські окупанти хотіли безуспішно застосувати диверсійно-розвідувальну групу неподалік Долини. Та наші ЗСУ завдали їм втрат, ворог відійшов.

Крім того, вели штурм. Так окупанти пробували покращити тактичне положення у напрямках Роти – Вершина і Покровське – Бахмут. Знову ж з втратами відійшли назад.

Ворог веде розвідку

Наші військові повідомили, що на Авдіївському напрямку окупанти обстріляли райони Новокалинового, Тоненького, Опитного, Водяного, Пісків та Невельського. Ворог завдав авіаційних ударів неподалік Авдіївки і Новоселівки. Був штурм росіян у напрямку Веселе – Піски та Лозівський – Піски. Та ці штурмові дії виявились безуспішними, ворог відійшов. Противник задіяв для розвідки БпЛА в районі Покровська та Авдіївки.

У Генштабі також заявили про невдалу спробу ворога дорозвідати позиції переднього краю на напрямку Стряпівка – Соледар. Наші сили виявили розвідувальну групу противника та ліквідували її. Також ЗСУ зафіксували, що росіяни вели повітряну розвідку з БпЛА біля Павлограда, Краматорська та Озерного.

Що відбувається на полі бою

Напередодні Генштаб також звітував про те, що російські окупанти намагалися посунути свої позиції на кількох напрямках. Вже звично для себе воїни ЗСУ відбили їхні атаки та завдали нових втрат.

ЗСУ також активно нищать склади боєприпасів ворога. Як наслідок, у росіян виникла нова проблема – ускладнення логістики. Генштаб у ранковому зведенні за 30 липня також підтвердив активність росіян. За даними наших військових, ворог проводить активні заходи, щоб відновити свої шляхи логістичного забезпечення.

Крім того, у Генеральному штабі ЗСУ спростували причетність до обстрілу колонії в Оленівці та наголосили, що це чергові жахливі воєнні злочини росіян.

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