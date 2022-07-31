Очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай розповів про ситуацію на фронті. За його словами, російська армія пробує просуватися вглиб і підтримує це просування авіаційними ударами.

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Наступ на Бахмут

Гайдай пояснив, що такими діями окупанти намагаються створити додатковий тиск на оборону українців.

Ворог не полишає спроб покращити тактичне положення задля наступу на Бахмут та прилеглі населені пункти на межі Луганщини та Донеччини. Піхоту росіян підтримують штурмова та армійська авіація. Протягом 30 липня зафіксували авіаудари поблизу семи міст і сіл,

– сказав він.

Ворог хоче уразити військові об'єкти та інфраструктуру. росіяни підло й цинічно залишають населені пункти без газу та світла. Позиції українських військ окупанти обстріляли вздовж усієї лінії зіткнення.

За словами Гайдая, вони завдали чотири ракетні удари, було 15 обстрілів з артилерії. Також три атаки з мінометів. Ще п'ять разів ворог використав системи залпового вогню, були три танкові атаки.

Що каже Генштаб про ситуацію на полі бою

Зранку 31 липня у зведенні Генштабу мовилося, що росіяни обстрілювали наші позиції, вели розвідку з БпЛА та штурми на різних напрямках. Зокрема, ворог вів штурмові дії біля Дмитрівки, успіху не мав, відійшов. Також російські окупанти хотіли безуспішно застосувати диверсійно-розвідувальну групу неподалік Долини. Та наші ЗСУ завдали їм втрат, ворог відійшов.

Також росіяни били з авіації неподалік Авдіївки і Новоселівки. Провадили штурм у напрямку Веселе – Піски та Лозівський – Піски. Та ці штурмові дії виявились безуспішними, ворог відійшов. Противник задіяв для розвідки БпЛА в районі Покровська та Авдіївки.

Наші військові повідомляли ще й про невдалу спробу ворога дорозвідати позиції переднього краю на напрямку Стряпівка – Соледар. Наші сили виявили розвідувальну групу противника та ліквідували її.

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