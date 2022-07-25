росіяни атакують з кількох напрямків, але зазнають втрат. Про це голова Луганської обласної військової адміністрації заявив 25 липня.

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Гинуть, так і не побачивши Донеччини

Окупанти не полишають намірів розвинути наступ на великі міста Донеччини, але поки "завмерли" в нашій області. Гинуть, так і не побачивши сусіднього регіону,

– пише Сергій Гайдай.

Атакують одразу з кількох напрямків, намагаючись розосередити нашу оборону. Не вдається – 24 липня знову відійшли з втратами.

Як от на ділянках Верхньокам'янка – Верхньокам'янське, Білогорівка – Верхньокам'янське та Верхньокам’янка – Івано-Дар'ївка, що на Донеччині.

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Ситуація на Луганщині 22 липня

За останню добу ворог випустив три ракети, здійснив три масовані артилерійські атаки, два довготривалі мінометні обстріли.

Ще тричі росіяни спробували розвинути танковий наступ. Населені пункти ворог обстрілює із винищувачів, відкриває вогонь з реактивної та зі ствольної артилерії, використовує безпілотники.

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