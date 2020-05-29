Самые смешные мемы недели: блогер Ляшко, фиаско Маска, печальная реальность 2020

Эта неделя выдалась не слишком насыщенной на смешные события, но шутить таки было над чем. Украинцы смеялись над блогером и политиком Олегом Ляшко, который зарегистрировался в соцсети Тик-Ток. Над фиаско Илона Маска, который так и не смог запустить ракету в космос, а также над планами украинцев на 2020 год, которые не сбылись.

Самые смешные мемы недели смотрите и читайте в материале 24 канала.

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► Блогер Ляшко

Политик Олег Ляшко зарегистрировался в соцсети Тик-Ток. Отныне он – активный пользователь. Там он кормит буренок хризантемами, публикует много бабушек и представляет себя настоящим gangsta.

Смотрите видео Олега Ляшко в Тик-Токе:

Во время одной из встреч Ляшко с гражданами он пообещал людям почтенного возраста, что вернет их в молодость. Кто знает, что имел в виду политик, но бабушки уже есть в его Тик-Токе. Возможно, это и является выполнением обещания?

Смотрите видео:

► 2020: ожидания и реальность

Люди в сети делятся впечатлениями от 2020 года. Обычно их мемы в стиле "ожидание/реальность". Кто привлекает в мемы кадры из известных фильмов, а кто-то вспомнил про классику – коробку с печеньем.



Ожидание и реальность 2020 / Скриншот из видео



Планы на 2020 год не сбылись / Скриншот из видео



Реальность 2020 года / Скриншот из видео

► Укрзализныця скучает по тебе

Пока люди рефлексируют по поводу упущенных возможностей, Укрзализныця готовится принять первых пассажиров уже с 1 июня. Уже сделали сладкий анонс. На своем ютуб-канале опубликовали видео со звуками поезда.

Так, если вы очень соскучились по путешествиям в плацкарте, то вот вам рецепт:

отварите яичко;

нарежьте колбасы;

заверните все в фольгу;

снимите носок с вашего отца, который только вернулся с работы;

положите возле подушки;

немного намочите постель водой;

затем включите это видео.

К теме. Укрзализныця опубликовала видео со звуками поезда. Послушать можно здесь.



Рецепт хорошего путешествия / Коллаж 24 канала

► Фиаско Маска

И пока вы в мыслях уже едете в Кременчуг или Константиновку, Илон Маск запускает людей в космос. Конечно, в мыслях. Ибо на деле – не получилось из-за плохой погоды. Запустить Crew Dragon должны уже в субботу, а сейчас украинский фейсбук нашел истинные причины такого фиаско.

Кто-то говорит, что просто надо было спросить погоду у Русланы Писанки. А кто-то вспоминает о других украинских реалиях. Однако расстроились все.



Илон Маск и неудачный запуск ракеты / Скриншот с видео



Мемы в соцсети / Скриншот из видео

►Хомячий карантин

Женщина из Британии воспроизводит сцены из карантинной жизни. Делает это со своими хомяками. Чтобы вы понимали, там есть даже маленькая хомячая медсестра.



Жительница Британии с хомяками / Скриншот из видео



Хомяк на карантине / Скриншот из видео