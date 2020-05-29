Самые смешные мемы недели: блогер Ляшко, фиаско Маска, печальная реальность 2020
Эта неделя выдалась не слишком насыщенной на смешные события, но шутить таки было над чем. Украинцы смеялись над блогером и политиком Олегом Ляшко, который зарегистрировался в соцсети Тик-Ток. Над фиаско Илона Маска, который так и не смог запустить ракету в космос, а также над планами украинцев на 2020 год, которые не сбылись.
Самые смешные мемы недели смотрите и читайте в материале 24 канала.
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► Блогер Ляшко
Политик Олег Ляшко зарегистрировался в соцсети Тик-Ток. Отныне он – активный пользователь. Там он кормит буренок хризантемами, публикует много бабушек и представляет себя настоящим gangsta.
Смотрите видео Олега Ляшко в Тик-Токе:
Во время одной из встреч Ляшко с гражданами он пообещал людям почтенного возраста, что вернет их в молодость. Кто знает, что имел в виду политик, но бабушки уже есть в его Тик-Токе. Возможно, это и является выполнением обещания?
Смотрите видео:
► 2020: ожидания и реальность
Люди в сети делятся впечатлениями от 2020 года. Обычно их мемы в стиле "ожидание/реальность". Кто привлекает в мемы кадры из известных фильмов, а кто-то вспомнил про классику – коробку с печеньем.
Ожидание и реальность 2020 / Скриншот из видео
Планы на 2020 год не сбылись / Скриншот из видео
Реальность 2020 года / Скриншот из видео
► Укрзализныця скучает по тебе
Пока люди рефлексируют по поводу упущенных возможностей, Укрзализныця готовится принять первых пассажиров уже с 1 июня. Уже сделали сладкий анонс. На своем ютуб-канале опубликовали видео со звуками поезда.
Так, если вы очень соскучились по путешествиям в плацкарте, то вот вам рецепт:
- отварите яичко;
- нарежьте колбасы;
- заверните все в фольгу;
- снимите носок с вашего отца, который только вернулся с работы;
- положите возле подушки;
- немного намочите постель водой;
- затем включите это видео.
К теме. Укрзализныця опубликовала видео со звуками поезда. Послушать можно здесь.
Рецепт хорошего путешествия / Коллаж 24 канала
► Фиаско Маска
И пока вы в мыслях уже едете в Кременчуг или Константиновку, Илон Маск запускает людей в космос. Конечно, в мыслях. Ибо на деле – не получилось из-за плохой погоды. Запустить Crew Dragon должны уже в субботу, а сейчас украинский фейсбук нашел истинные причины такого фиаско.
Кто-то говорит, что просто надо было спросить погоду у Русланы Писанки. А кто-то вспоминает о других украинских реалиях. Однако расстроились все.
Илон Маск и неудачный запуск ракеты / Скриншот с видео
Мемы в соцсети / Скриншот из видео
►Хомячий карантин
Женщина из Британии воспроизводит сцены из карантинной жизни. Делает это со своими хомяками. Чтобы вы понимали, там есть даже маленькая хомячая медсестра.
Жительница Британии с хомяками / Скриншот из видео
Хомяк на карантине / Скриншот из видео
Работа во время карантина / Скриншот из видео
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