Найсмішніші меми тижня: блогер Ляшко, фіаско Маска, сумна реальність 2020
Цей тиждень видався не надто насиченим на смішні події, але жартувати таки було з чого. Українці сміялись з блогера та політика Олега Ляшка, який зареєструвався у соцмережі Тік-Ток. З фіаско Ілона Маска, який так і не зміг запустити ракету у космос, а також з планів українців на 2020 рік, які не здійснились.
Найсмішніші меми тижня дивіться та читайте у матеріалі 24 каналу.
Зверніть увагу Найсмішніші меми тижня: граф Дубінеску, чіп-чіпування від Білла Гейтса, медуза Гордона
► Блогер Ляшко
Політик Олег Ляшко зареєструвався у соцмережі Тік-Ток. Відтепер він – активний користувач. Там він годує корівок хризантемами, публікує багато бабусь та представляє себе справжнім gangsta.
Дивіться відео Олега Ляшка у Тік-Тоці:
Під час однієї з зустрічей Ляшка з громадянами він пообіцяв людям поважного віку, що поверне їх у молодість. Хтозна, що мав на увазі політик, але бабусі вже є у його Тік-Тоці. Можливо, це й є виконанням обіцянки?
Дивіться відео:
► 2020: очікування і реальність
Людина у мережі діляться враженнями від 2020 року. Зазвичай їх меми у стилі "очікування/реальність". Хтось залучає у меми кадри з відомих фільмів, а хтось згадав про класику – коробку з печивом.
► Укрзалізниця сумує за тобою
Поки люди рефлексують щодо втрачених можливостей, Укрзалізниця готується прийняти перших пасажирів уже з 1 червня. Вже зробили солодкий анонс. На своєму ютуб-каналі опублікували відео зі звуками потяга.
Так, якщо ви дуже скучили за подорожами у плацкарті, то ось вам рецепт:
- відваріть яєчко;
- наріжте ковбаси;
- заверніть все у фольгу;
- зніміть шкарпетку із вашого батька, який щойно повернувся з роботи;
- покладіть біля подушки;
- трохи намочіть постіль водою;
- тоді вмикайте це відео.
До теми. Укрзалізниця опублікувала відео зі звуками потяга. Послухати можна тут.
Рецепт гарної подорожі / Колаж 24 каналу
► Фіаско Маска
І поки ви у думках вже їдете у Кременчук чи Констянтинівку, Ілон Маск запускає людей у космос. Звичайно, також, у думках. Бо ж на ділі – не вийшло через погану погоду. Запустити Crew Dragon мають вже у суботу, а наразі український фейсбук знайшов справжні причини такого фіаско.
Хтось каже, що просто треба було спитати погоду у Руслани Писанки. А хтось згадує про інші українські реалії. Однак засмутились усі.
► Хом'ячий карантин
Жінка із Британії відтворює сцени із карантинного життя. Робить це зі своїми хом'яками. Щоб ви розуміли, там є навіть маленька хом'яча медсестра.