Цей тиждень видався не надто насиченим на смішні події, але жартувати таки було з чого. Українці сміялись з блогера та політика Олега Ляшка, який зареєструвався у соцмережі Тік-Ток. З фіаско Ілона Маска, який так і не зміг запустити ракету у космос, а також з планів українців на 2020 рік, які не здійснились.

Найсмішніші меми тижня дивіться та читайте у матеріалі 24 каналу.

Зверніть увагу Найсмішніші меми тижня: граф Дубінеску, чіп-чіпування від Білла Гейтса, медуза Гордона

► Блогер Ляшко

Політик Олег Ляшко зареєструвався у соцмережі Тік-Ток. Відтепер він – активний користувач. Там він годує корівок хризантемами, публікує багато бабусь та представляє себе справжнім gangsta.



Дивіться відео Олега Ляшка у Тік-Тоці:

Під час однієї з зустрічей Ляшка з громадянами він пообіцяв людям поважного віку, що поверне їх у молодість. Хтозна, що мав на увазі політик, але бабусі вже є у його Тік-Тоці. Можливо, це й є виконанням обіцянки?

Дивіться відео:

Ляшко продолжает покорять TikTok. pic.twitter.com/7QtknaSXda — Сергей из Киева. (@SergUA63) May 25, 2020

ніхто:

абсолютно ніхто:

олег ляшко в тік тоці: собачки від дощику ховаються https://t.co/as1Y8dUNXJ pic.twitter.com/6wNCeebfKh — лисичка-сестричка (@karantinessa) May 21, 2020

Олег Ляшко після карантину pic.twitter.com/4folIjeP6v — RїverBeaver (@beaveroff) May 26, 2020

► 2020: очікування і реальність

Людина у мережі діляться враженнями від 2020 року. Зазвичай їх меми у стилі "очікування/реальність". Хтось залучає у меми кадри з відомих фільмів, а хтось згадав про класику – коробку з печивом.

поки що мій 2020 виглядає так

очікування: реальність: pic.twitter.com/9Jij6rajRo — муха у спасівку (@full_of_flawz) May 28, 2020

► Укрзалізниця сумує за тобою

Поки люди рефлексують щодо втрачених можливостей, Укрзалізниця готується прийняти перших пасажирів уже з 1 червня. Вже зробили солодкий анонс. На своєму ютуб-каналі опублікували відео зі звуками потяга.

Так, якщо ви дуже скучили за подорожами у плацкарті, то ось вам рецепт:

відваріть яєчко;

наріжте ковбаси;

заверніть все у фольгу;

зніміть шкарпетку із вашого батька, який щойно повернувся з роботи;

покладіть біля подушки;

трохи намочіть постіль водою;

тоді вмикайте це відео.

До теми. Укрзалізниця опублікувала відео зі звуками потяга. Послухати можна тут.



Рецепт гарної подорожі / Колаж 24 каналу

► Фіаско Маска

І поки ви у думках вже їдете у Кременчук чи Констянтинівку, Ілон Маск запускає людей у космос. Звичайно, також, у думках. Бо ж на ділі – не вийшло через погану погоду. Запустити Crew Dragon мають вже у суботу, а наразі український фейсбук знайшов справжні причини такого фіаско.

Хтось каже, що просто треба було спитати погоду у Руслани Писанки. А хтось згадує про інші українські реалії. Однак засмутились усі.

► Хом'ячий карантин

Жінка із Британії відтворює сцени із карантинного життя. Робить це зі своїми хом'яками. Щоб ви розуміли, там є навіть маленька хом'яча медсестра.