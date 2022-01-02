Над чем смеялись граждане нашего государства с 27 декабря по 2 января – читайте в материале 24 канала.

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Скумбрия по 8 гривен

Елена Зеленская в канун Нового года поговорила о том, как питаться правильно. Она дала несколько советов, однако попала в неловкую ситуацию, когда речь зашла о ценах.

Скумбрия, из которой можно приготовить множество блюд, стоит где-то 8 гривен за килограмм,

– сказала первая леди.

Скумбрия по 8 гривен / Victor Bened

Скумбрия по 8 гривен за килограмм / Goni Мемасы

Килограмм скумбрии по 8 гривен / "Баба и кот"

Скумбрия по 8 гривен за килограмм / "Баба и кот"

Скумбрия по восемь гривен / Vladimir Popov

2220 и 2222 от Кличко

Давненько Виталий Кличко не радовал нас своими легендарными оговорками, но в конце года все же исправился. Поздравляя киевлян с грядущим 2022 годом, он ошибся на 200 лет.

С хорошим настроением встречаем новый 2220... 2222 год,

– сказал Виталий Кличко.

Кличко оговорился о Новом годе / "Мемаграм"

2222 год от Кличко / "Мемаграм"

Кличко оговорился с наступающим Новым годом / Victor Bened

Кличко забыл, какой год наступает / Goni Мемасы

Виталий Кличко о 2222 годе / Olena Shiyan

Итоги и празднование Нового года

Украинцы подвели итоги 2021 года и отпраздновали 2022 год. В соцсети сделали шутки по этой теме.

Украинцы подвели итоги 2021 года / Goni Мемасы

Итоги 2021 года / Иван Марунич

Граждане подвели итоги 2021 года / "Мемаграм"

Украинцы отпраздновали Новый 2022 год / "Мемаграм"