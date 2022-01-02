Над чем смеялись граждане нашего государства с 27 декабря по 2 января – читайте в материале 24 канала.
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Скумбрия по 8 гривен
Елена Зеленская в канун Нового года поговорила о том, как питаться правильно. Она дала несколько советов, однако попала в неловкую ситуацию, когда речь зашла о ценах.
Скумбрия, из которой можно приготовить множество блюд, стоит где-то 8 гривен за килограмм,
– сказала первая леди.
Скумбрия по 8 гривен / Victor Bened
Скумбрия по 8 гривен за килограмм / Goni Мемасы
Килограмм скумбрии по 8 гривен / "Баба и кот"
Скумбрия по 8 гривен за килограмм / "Баба и кот"
Скумбрия по восемь гривен / Vladimir Popov
2220 и 2222 от Кличко
Давненько Виталий Кличко не радовал нас своими легендарными оговорками, но в конце года все же исправился. Поздравляя киевлян с грядущим 2022 годом, он ошибся на 200 лет.
С хорошим настроением встречаем новый 2220... 2222 год,
– сказал Виталий Кличко.
Кличко оговорился о Новом годе / "Мемаграм"
2222 год от Кличко / "Мемаграм"
Кличко оговорился с наступающим Новым годом / Victor Bened
Кличко забыл, какой год наступает / Goni Мемасы
Виталий Кличко о 2222 годе / Olena Shiyan
Итоги и празднование Нового года
Украинцы подвели итоги 2021 года и отпраздновали 2022 год. В соцсети сделали шутки по этой теме.
Украинцы подвели итоги 2021 года / Goni Мемасы
Итоги 2021 года / Иван Марунич
Граждане подвели итоги 2021 года / "Мемаграм"
Украинцы отпраздновали Новый 2022 год / "Мемаграм"