Над чим сміялися громадяни нашої держави з 27 грудня по 2 січня – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Скумбрія по 8 гривень
Олена Зеленська напередодні Нового року поговорила про те, як харчуватися правильно. Вона дала кілька порад, однак потрапила до незручної ситуації, коли мова зайшла про ціни.
Скумбрія, з якої можна приготувати безліч страв, коштує десь 8 гривень за кілограм,
– сказала перша леді.
Скумбрія по 8 гривень / Victor Bened
Скумбрія по 8 гривень за кілограм / Goni Мемаси
Кілограм скумбрії по 8 гривень / "Баба і кіт"
Скумбрія по 8 гривень за кілограм / "Баба і кіт"
Скумбрія по вісім гривень / Vladimir Popov
2220 і 2222 від Кличка
Давненько Віталій Кличко не тішив нас своїми легендарними обмовками, але наприкінці року все ж таки виправився. Вітаючи киян з прийдешнім 2022, він помилився на 200 років.
З гарним настроєм зустрічаємо новий 2220... 2222 рік,
– сказав Віталій Кличко.
Кличко обмовився про Новий рік / "Мемаграм"
2222 рік від Кличко / "Мемаграм"
Кличко обмовився з прийдешнім Новим роком / Victor Bened
Кличко забув, який рік настає / Goni Мемаси
Віталій Кличко про 2222 рік / Olena Shiyan
Підсумки та святкування Нового року
Українці підбили підсумки 2021 року та відсвяткували 2022 рік. У соцмережі зробили жарти на цю тему.
Українці підбили підсумки 2021 року / Goni Мемаси
Підсумки 2021 року / Іван Марунич
Громадяни підбили підсумки 2021 року / "Мемаграм"