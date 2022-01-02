Над чим сміялися громадяни нашої держави з 27 грудня по 2 січня – читайте у матеріалі 24 каналу.

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Скумбрія по 8 гривень

Олена Зеленська напередодні Нового року поговорила про те, як харчуватися правильно. Вона дала кілька порад, однак потрапила до незручної ситуації, коли мова зайшла про ціни.

Скумбрія, з якої можна приготувати безліч страв, коштує десь 8 гривень за кілограм,

– сказала перша леді.



Скумбрія по 8 гривень / Victor Bened



Скумбрія по 8 гривень за кілограм / Goni Мемаси



Кілограм скумбрії по 8 гривень / "Баба і кіт"



Скумбрія по 8 гривень за кілограм / "Баба і кіт"



Скумбрія по вісім гривень / Vladimir Popov

2220 і 2222 від Кличка

Давненько Віталій Кличко не тішив нас своїми легендарними обмовками, але наприкінці року все ж таки виправився. Вітаючи киян з прийдешнім 2022, він помилився на 200 років.

З гарним настроєм зустрічаємо новий 2220... 2222 рік,

– сказав Віталій Кличко.



Кличко обмовився про Новий рік / "Мемаграм"



2222 рік від Кличко / "Мемаграм"



Кличко обмовився з прийдешнім Новим роком / Victor Bened



Кличко забув, який рік настає / Goni Мемаси



Віталій Кличко про 2222 рік / Olena Shiyan

Підсумки та святкування Нового року

Українці підбили підсумки 2021 року та відсвяткували 2022 рік. У соцмережі зробили жарти на цю тему.



Українці підбили підсумки 2021 року / Goni Мемаси



Підсумки 2021 року / Іван Марунич



Громадяни підбили підсумки 2021 року / "Мемаграм"



Українці відсвяткували Новий 2022 рік / "Мемаграм"