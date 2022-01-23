24 канал собрал самые актуальные и смешные мемы уходящей недели.

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Все в "прорубь"

19 января украинцы отмечали последний большой праздник в январе – Крещение. Особенностью этого дня является традиция погружаться в прорубь. Некоторые люди считают, что таким образом можно очиститься от грехов и болезней.

На самом деле этот обычай не является церковным. В Православной Церкви Украины в очередной раз отмечают: традиция купания в проруби на Крещение не имеет ничего общего со "смыванием" грехов.

Однако такое празднование точно гарантирует веселое времяпрепровождение, а также впечатляющие фото.



Способ "очиститься" / Фото Елены Шиян



Как правильно нырять / Фото GONI MEMES



Все – в ополонку / Фото "Мемаграм"



Приготовление / Фото Виктора Бенедя



Ждем хороший кадр / Фото GONI MEMES



Без фото никак / Фото GONI MEMES



"Після свят" настало / Фото GONI MEMES

"Запобижка" для Порошенко

17 января в Украину вернулся пятый президент Петр Порошенко. В аэропорту даже собралось немало "встречальщиков", в частности, и ГБР. Политику должны были избирать меру пресечения по "угольному" делу, поэтому из аэропорта – сразу в суд. Правда, с первого раза не получилось. Суд ушел в совещательную комнату и задержался там на 2 дня. Сообщили, что решение огласят 19 января.

Как и обещали, на Крещение меру пресечения таки выбрали: Порошенко отпустили под личное обязательство. У него забрали паспорта и запретили выезжать из Украины. Кроме того, пятый президент должен прибывать к следователям по первому требованию.

Сеть разделилась на 2 лагеря. Одни поддерживают такое решение и считают дело политическим, другие убеждены, что мера пресечения слишком мягкая.



Порошенко отпустили / Фото GONI MEMES



Украинцы следили за судом / Фото Владимира Попова



Следили очень пристально / Фото Дмитрия Коваленко



Первые "встречаьники" в аэропорту / Фото Александра Бабака



Как встречали Порошенко / Фото Євгена Бабенка



Правила можно "обойти "/ Фото из твиттера "Перепел обычный"



Любовь – это… / Фото "Мемаграм"



Порошенко успел вздремнуть / Фото из фейсбука Дмитрия Коваленко

Отставить панику

В течение последних трех месяцев в СМИ активно распространяют информацию о том, что Россия стягивает войска к нашей границе. Украинская и американская разведка предостерегают, что государство-агрессор может напасть в январе – феврале.

На эти сообщения реагирует Запад. Партнеры уже заявили о готовности оказать Украине помощь, в частности, оружием. В то же время власти призывают не разводить панику.

Поэтому, чтобы не нагнетать ситуацию, украинцы шутят и делятся мемами.



Без паники / Фото "Мемаграм"



Межнародная помощь не заставила себя ждать / Фото GONI MEMES



Трудный выбор / Фото GONI MEMES



Что делать, когда тревожно / Фото Валерия Смирнова



Как не паниковать / Фото GONI MEMES