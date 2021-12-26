24 канал собрал смешные и актуальные мемы, которые создали украинцы на этой неделе.

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Женщины – в военкомат

Министерство обороны значительно расширило перечень специальностей и профессий, который предусматривает взятие женщин на воинский учет. Теперь это касается журналисток, операторов, пиарщиц, издательниц, библиотекарей, переводчиц, работниц медицинской сферы, аналитиков, финансисток, ученых и менеджеров.

Украинцы в соцсетях шутят о полном равноправии и даже придумывают способы, как заманивать женщин в военкомат. Некоторые уже размышляют о временах, когда женщин начнут мобилизовать. Правда, встать на учет – это еще не значит пойти служить в армию.

Свои смешанные чувства от новых правил украинцы выразили в мемах.



Как вручать повестки женщинам / Фото из Фейсбука Настки Федченко



Женщины в армии / Фото из телеграмма



Равноправие / Фото Володимира Попова Равноправие / Фото Володимира Попова



Новые звания для девушек / Фото Goni Мемаси Новые звания для девушек / Фото Goni Мемаси



Галю, вставай! / Фото Александри Горчинской



Девушки в очереди в военкомат / Фото Евгении Захарченко



Поймали военкома / Фото из фейсбука



Меняемся ролями / Фото Милы Зориной



Женщины идут на воинский учет / Фото "Баба и кот"



Новогодний подарок / Фото "Баба і кіт"

"Украину создал Ленин" – очередной бред Путина

Президент России во время своей пресс-конференции произнес очередное абсурдное заявление. Он сказал, что Украину, мол, создал советский вождь Владимир Ленин.

Правда, потом Путин исправился, якобы страну создали после смерти Ленина, но по его принципам. Однако это все равно не наделяет заявление мудрым смыслом.

Украинцы же после такого бреда не удержались. Сеть взорвалась мемами и фотожабами. При этом люди шутили, подходя к делу со знанием особенностей политических взглядов, которые провозглашал Ильич, и деформаций его сознания из-за хронической болезни.



Все в шоке / Фото Саида Исмагилова



Как Ленин Украину "создавал"​/ Фото "Мемаграм"



Ленин "основывает" Украину / Фото "Процишин офіційний!"



Вопросы без ответа / Фото Goni мемасы



Полный абсурд / Фото Алексея Голобуцкого



Что делается в голове Путина / Фото "Баба і кіт"



Вставай, Ильич / Фото Виктора Бенедя



Историческая фотография / Фото Владимира Литвина



На самом деле, все "создавал" Ленин / Фото Никиты Лунина

Давай уже после праздников

Наступает последняя неделя 2021 года, поэтому украинцы увлечены предпраздничными заботами. Кто-то украшает елку, кто-то подводит итоги, а кто-то заканчивает горящие дедлайны.

В любом случае режим "давай уже после праздников" или "не трогай, то на Новый год" – включен.



Режим воробушка / Фото Макса Мошковского



Праздничный график / Фото Макса Мошковского



Дедлайны горят / Фото Елены Шиян



Календарь на праздники / Фото "Комікси українською"



"Не трогай, то на Новый год!" / Фото "Баба і кіт"



Владельцы кошек поймут / Фото "Баба і кіт"



Праздничного настроения и целых елок! / Фото "Баба і кіт"