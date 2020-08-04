Каждый год "Книга рекордов Гиннеса" пополняется новыми рекордсменами в разных категориях. В нашем материале мы собрали последние мировые рекорды 2020 года.

"Книга рекордов Гиннесса" – это издание с наибольшим тиражом из всех книг. На официальном сайте уже есть новые рекорды, которые поставили в течение 2020 года.

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Рекорды Гиннеса в 2020 году

90-летняя геймерша

Японка Хамако Мори признана старейшей геймершей на планете – ей 90 лет. В видеоигры она играет 39 лет. Мори за играми проводит примерно 8 часов в день.

Хамако Мори начала играть на системе Cassette Vision 1981 года выпуска, после перешла на Famicom, где играла в The Legend of Zelda и Dragon Quest.

Старейшая геймерша / Фото: guinnessworldrecords.com

Американец простоял в планке 8 часов

Джордж Худ в свои 62 года простоял в планке 8 часов 15 минут и 15 секунд. Худ является 12-кратным обладателем мирового рекорда и международным рекордсменом по стойке в планке.

Американец был ранее морпехом. Также он отметил, что ежедневно отжимается 700 раз.

Джордж Худ простоял в планке более 8 часов / Фото: internewscast.com

Самый длинный торт в мире

Право на звание самого длинного торта в мире получило кулинарное изделие из Индии. Его вес составил более 27 тонн, а длина – 6,5 километра!

На приготовление десерта понадобилось 12 тонн сахара и муки. 1,5 тысячи пекарей работали над ним 4 часа.

Самый длинный торт в мире / Фото: yahoo.com

Старейшим мужчиной в мире признан 111-летний румын

В начале 2020 года на звание старейшего мужчины в мире претендовали три человека. Но титул получил 111-летний Думитру Комэнеску. Он живет в Бухаресте, на момент фиксирования рекорда мужчине было 111 лет и 7 месяцев.

Старейший мужчина в мире / Фото: cs-mb.ro

Рекорд по разрезанию киви

Такой необычный рекорд установил американец Дэвид Раш. Он разрезал самурайским мечом 65 киви за минуту, балансируя при этом на доске.

За Дэвидом Рашем числится уже более 150 рекордов, занесенных в "Книгу рекордов Гиннеса".

Дэвид Раш разрезал 65 киви / Фото: tass

Интересные факты о "Книге рекордов Гиннеса"

Первое издание было опубликовано в 1955 году. На свет "Книга рекордов Гиннеса" появилась благодаря спору между директором пивоварни Хью Бивером и его друзьями-охотниками о самых быстрых видах европейской дичи.

Категории, в которых регистрируются рекорды: