Кожного року "Книга рекордів Гіннеса" поповнюється новими рекордсменами у різних категоріях. У нашому матеріалі ми зібрали останні світові рекорди 2020 року.

"Книга рекордів Гіннеса" – це видання з найбільшим накладом із усіх книжок. На офіційному сайті вже є нові рекорди, які поставили протягом 2020 року.

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Рекорди Гіннеса у 2020 році

90-річна геймерка

Японка Хамако Морі визнана найстарішою геймеркою на планеті – їй 90 років. У відеоігри вона грає 39 років. Морі за іграми проводить приблизно 8 годин на день.

Хамако Морі почала грати на систему Cassette Vision 1981 року випуску, після перейшла на Famicom, де грала в The Legend of Zelda і Dragon Quest.



Найстаріша геймерка / Фото: guinnessworldrecords.com

Американець простояв у планці 8 годин

Джордж Худ у свої 62 роки простояв у планці 8 годин 15 хвилин і 15 секунд. Худ є 12-разовим володарем світовогог рекорду та міжнародним рекордсменом зі стояння в планці.

Американець був раніше морпіхом. Також він зазначив, що щодня віджимається 700 разів.



Джордж Худ простояв у планці понад 8 годин / Фото: internewscast.com

Найдовший торт у світі

Право на звання найдовшого торту в світі отримав кулінарний виріб з Індії. Його вага склала понад 27 тонн, а довжина – 6,5 кілометра!

На приготування десерту знадобилося 12 тонн цукру та борошна. 1,5 тисячі пекарів працювали над ним 4 години.



Найдовший торт у світі / Фото: yahoo.com

Найстаршим чоловіком у світі визнаний 111-річний румун

На початку 2020 року на звання найстарішого чоловіка у світі претендувало троє людей. Але титул отримав 111-річний Думітру Коменеску. Він мешкає в Бухаресті, на момент фіксування рекорду чоловікові було 111 років і 7 місяців.



Найстарший чоловік у світі / Фото: cs-mb.ro

Рекорд із розрізання ківі

Такий незвичайний рекорд встановив американець Девід Раш. Він розрізав самурайським мечем 65 ківі за хвилину, балансуючи при цьому на дошці.

За Девідом Рашем числеться вже понад 150 рекордів, які занесені до "Книги рекордів Гіннеса".



Девід Раш розрізав 65 ківі / Фото: tass

Цікаві факти про "Книгу рекордів Гіннеса"

Перше видання було опубліковане у 1955 році. На світ "Книга рекордів Гіннеса" з’явилась завдяки суперечці між директором броварні Х'ю Бівером та його друзями-мисливцями про найшвидші види європейської дичини.

Категорії, в яких реєструються рекорди: