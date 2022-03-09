Сергей Гайдай показал, как выглядит Департамент гражданской защиты в Северодонецке. На фото видны разрушенные комнаты с разбитой мебелью.

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По области 63 поврежденных или полностью разрушенных дома. Найдены тела 10 погибших, ранения получили 9 человек,

– подчеркнул Гайдай.

Разрушенный департамент гражданской защиты в Северодонецке / Телеграм Сергея Гайдая

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