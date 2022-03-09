Сергій Гайдай показав, як виглядає Департамент цивільного захисту у Сєвєродонецьку. На фото видно зруйновані кімнати з потрощеними меблями.
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По області ми маємо 63 пошкоджених або повністю зруйнованих будинки. Знайдені тіла 10 загиблих, поранення отримали 9 людей,
– наголосив Гайдай.
Зруйнований департамент цивільного захисту у Сєвєродонецьку / Телеграм Сергія Гайдая
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