Самые громкие дела, которые доказывают двойные стандарты админсуда Киева

Окружной административный суд Киева известен своими решениями. Именно он не только восстановил в должности Романа Насирова, обвинявшегося в хищении двух миллиардов гривен, а еще и обязал ему выплатить зарплату за "вынужденный прогул".

Зато два паспорта Ульяны Супрун очень смутили суд.

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А инициировал отстранение главы Министерства здравоохранения член радикальной партии Игорь Мосийчук. Официальной причиной стало якобы двойное гражданство Ульяны Супрун. И хотя в радикалов не было доказательств этого, но для судьи окружного суда Сергея Каракашьяна – это не причина отказать влиятельным депутатам.

Очень интересно, что именно Сергей Каракашьян был в коллегии судей, которые выносили решение о Романе Насирове. И фактически он восстановил его в должности,

– сказала активистка Екатерина Бутко.

Хотя то, что у экс-главы ГФС есть британский паспорт, подтверждало письмо Уголовного агентства Великобритании. Однако судьи решили, что такое доказательство не достаточно.



Роман Насиров

Это не единственное громкое решение окружного суда. Например, когда Антикоррупционное бюро обвиняет МВД в растрате 14 миллионов гривен при закупке рюкзаков для нацгвардейцев, судья Евгений Аблов не заметил ни поддельных документов, ни некачественных рюкзаков Авакова.

Так же в 2018 году Аблов не заметил оснований для увольнения скандально известного ректора университета Богомольца Екатерины Амосовой.



Судья Евгений Аблов

А вот судья админсуда Руслан Арсирий решил, что НАБУ безосновательно прослушивало нардепа Борислава Розенблатта. К слову, его подозревают в получении 300 тысяч долларов за незаконную добычу янтаря.

Но самое главное - судьи Окружного админсуда во время Революции достоинства дали разрешение "Беркуту" разогнать мирный митинг на Майдане. Словом, именно сюда обращаются те, кто хочет избежать уголовной ответственности за коррупцию.

Вообще, сам по себе Окружной административный суд очень важен для власти. Потому что в этом суде решаются все споры граждан с властью. И всегда власти было очень важно, чтобы председатель суда этого был контролируемым лицом,

- сообщила юрист Центра противодействия коррупции Елена Щербань.

Половина вершителей правосудия в окружном суде Киева, включая голову админсуда Павла Вовка являются фигурантами расследований об имениях, дорогих машинах и квартирах, приобретение которых судьи объяснить не могут. А еще Вовк имеет талант находить общий язык с любым, кто приходит к власти.



Судья Павел Вовк

Активистка Екатерина Бутко также отметила, что Вовк встречается с Александром Грановским, который является известным куратором судебной системы со стороны Администрации президента.

Несмотря на многочисленные скандалы и незаконные решения судебная реформа или хотя бы люстрация так и не коснулась админсуда. Кроме того, в 2017 году его должны были ликвидировать. Президент подписал это решение, но потом его отозвал. А сразу после депутаты от "БПП" пытались внести изменения в закон о судоустройстве, позволяющие Вовку сохранить свою должность без прохождения тестирования в Высшей квалификационной комиссии судей.

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Эксперты убеждены, попытки реформировать этот суд обречены на провал. Помочь могут только иностранные партнеры, которые могли переизбрать судей. Как это происходит в конкурсе в Антикоррупционный суд.