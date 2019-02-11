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      Найгучніші справи, які доводять подвійні стандарти Адмінсуду Києва

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      Окружний адміністративний суд Києва відомий своїми рішеннями. Саме він не лише поновив на посаді Романа Насірова, якого звинувачували у розкраданні двох мільярдів гривень, а ще й зобов'язав йому виплатити зарплату за "вимушений прогул".

      Натомість два паспорти Уляни Супрун неабияк збентежили суд.

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      А ініціював відсторонення глави Міністерства охорони здоров'я член радикальної партії Ігор Мосійчук. Офіційною причиною стало начебто подвійне громадянство Уляни Супрун. І хоча у радикалів не було доказів цього, але для судді окружного суду Сергія Каракашьяна – це не причина відмовити впливовим депутатам.

      Дуже цікаво, що саме Сергій Каракашьян був в колегії суддів, які виносили рішення щодо Романа Насірова. І фактично він поновив його на посаді,
      – сказала активістка Катерина Бутко. 

      Хоча те, що в екс-очільника ДФС є британський паспорт, підтверджував лист Кримінального агентства Великобританії. Проте судді вирішили, що такий доказ не достатній.

      Роман Насіров
      Роман Насіров

      Це не єдине гучне рішення окружного суду. Наприклад, коли Антикорупційне бюро звинувачує МВС у розтраті 14 мільйонів гривень при закупівлі рюкзаків для нацгвардійців, суддя Євген Аблов не помітив ані підроблених документів, ані неякісних рюкзаків Авакова. 

      Так само у 2018 році Аблов не помітив підстав для звільнення скандально відомої ректорки університету Богомольця Катерини Амосової. 

      Суддя
      Суддя Євген Аблов

      А от суддя Адмінсуду Руслан Арсірій вирішив, що НАБУ безпідставно прослуховувало нардепа Борислава Розенблата. До слова, його підозрюють в отриманні 300 тисяч доларів за незаконний видобуток бурштину.

      Але найголовніше – судді Окружного адмінсуду під час Революції гідності дали дозвіл "Беркуту" розігнати мирний мітинг на Майдані. Словом, саме сюди звертаються ті, хто хоче уникнути кримінальної відповідальності за корупцію.

      Взагалі, сам по собі Окружний адміністративний суд є дуже важливим для влади. Тому що в цьому суді вирішуються всі спори громадян з владою. І завжди владі було дуже важливо аби голова суду цього був контрольованою особою,
      – повідомила юристка Центру протидії корупції Олена Щербан.

      Половина вершителів правосуддя в окружному суді Києва включно із головою Адмінсуду Павлом Вовком є фігурантами розслідувань про маєтки, дорогі автівки та квартири, придбання яких судді пояснити не можуть. А ще Вовк має талант знаходити спільну мову з будь-ким, хто приходить до влади.

      Суддя Павло Вовк
      Суддя Павло Вовк

      Активістка Катерина Бутко також зазначила, що Вовк зустрічається з Олександром Грановським, який є відомим куратором судової системи з боку Адміністрації президента. 

      Попри числення скандали та незаконні рішення судова реформа чи хоча б люстрація так і не торкнулася Адмінсуду. Крім того, у 2017 році його мали ліквідувати. Президент підписав це рішення, але потім його відкликав. А одразу після депутати від "БПП" намагалися внести зміни у закон про судоустрій, які б дозволили Вовку зберегти свою посаду без проходження оцінювання у Вищій кваліфікаційній комісії суддів.

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      Експерти переконані, спроби реформувати цей суд приречені на провал. Допомогти можуть лише іноземні партнери, які б могли переобрати суддів. Як це відбувається у конкурсі в Антикорупційний суд. 

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      Автор: Вікторія Кутьїна, Леся Виговська
      Теги: Новини України Судді Уляна Супрун Розслідування Ігор Мосійчук Скандал НАБУ Корупція Роман Насіров Антикорупційний суд Беркут
      Джерело: 24 канал
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      Новини за 11 лютого
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