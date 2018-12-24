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      Самые громкие ляпы украинских политиков за 2018 год в одном видео

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      Самые громкие ляпы политиков в 2018 году
      Самые громкие ляпы политиков в 2018 году / 24 канал

      2018 год украинцам запомнился не только заявлениями и обещаниями политиков, а и не менее громкими их оговорками и специфическими выражениями. Вспоминаем самые интересные "перлы" за уходящий год.

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      Фирменные ляпы Кличко

      Традиционно одним из лидеров по количеству и качеству ляпов является мэр Киева Виталий Кличко. В этом году он не советовал киевлянам "готовиться к земле", однако давал советы, как обойтись без горячей воды (просто холодную нужно подогреть!) и хвастался наличием бойлера в собственном доме. Также в Сети набрал популярность ролик об открытии новых памятников в Киеве, которые, по словам Кличко, должны "угрожать" столице (на самом деле – "украшать" ее).

      Віталій Кличко

      Виталий Кличко шутил о горячей воде

      Тимошенко и "женские штучки"

      По количеству неудачных высказываний в 2018 году с мэром столицы уверенно конкурирует и глава партии ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Многочисленные презентации ее "Нового курса" не обошлись без ляпов. Так, политик рассказывала о причудливых "ИТ-принтерах", на которых "весь мир печатает города" и щеголяла "осведомленностью" в сфере инновационных технологий, подкрепляя это тезисами о вещах, которые на самом деле известны миру уже не одно десятилетие. При этом появление квадрокоптера во время одного из выступлений ее искренне удивило и даже заставило сделать паузу. Тимошенко выразила убеждение, что этот аппарат прислала сама СБУ, и передала привет ее сотрудникам.

      Кроме того, Тимошенко неоднозначно прокомментировала подарок, который ей представили во время той же презентации новой программы – сувенирную булаву. Юлия Владимировна назвала ее "очень женской штучкой" и предположила, что "женские руки много чего в этой жизни подержали".

      Юлія Тимошенко

      Юлия Тимошенко неоднозначно прокомментировала подаренную ей булаву

      Скандал с Барной

      Нардеп от партии БПП Олег Барна, известен тем, что дарил букет роз коллеге Арсению Яценюку в Верховной Раде, снова попал в скандал. Все началось с того, что журналист в кулуарах спросил Барну, почему тот трижды кнопкодавил во время голосования. В ответ нардеп грубо обругал репортера: "На**й пошел бегом, пид*р", – и поинтересовался, возможно что тот, "нетрадиционной ориентации".

      Олег Барна

      Олег Барна обругал журналиста

      Приходько и "очень умная" Тимошенко

      Не обошлось и без "перлов" от новоиспеченных политиков. Так, певица Анастасия Приходько только в конце октября объявила о решении присоединиться к команде Тимошенко и уже буквально через неделю "засветилась" в эфире популярной программы. Здесь она сумела продемонстрировать лучшее понимание политической ситуации и заставила зрителей надеяться, что это было ее первое и последнее интервью в роли политика". Так, экс-певица не смогла ответить не на один вопрос ведущей относительно новой программы партии, членом которой та собирается стать. Также она убеждена, что Юлия Тимошенко не имеет собственного бизнеса, а роскошную жизнь может себе позволить, потому что "она очень умная".

      Кроме того, Приходько заверила, что "кредиты МВФ Юлией Владимировной были уплачены в 2012 году". На вопрос ведущей, кто ей такое сказал, певица без раздумий ответила "я".

      Анастасія Приходько

      Анастасия Приходько опозорилась во время первого же интервью в роли политика

      "Перлы" Януковича из России

      Также в этом году дал повод вспомнить о себе и экс-президент Украины Виктор Янукович, который сейчас скрывается от украинского правосудия в России.

      Віктор Янукович

      Виктор Янукович перепутал фамилии бывших коллег

      Впервые за год молчания он провел большую пресс-конференцию для российских СМИ. Предсказуемо, Янукович много оправдывался и критиковал нынешнюю украинскую власть. При чем с последним он увлекся настолько, что в конце концов перепутал Порошенко и Тимошенко.

      "Порошенко сделал все, чтобы меня не допустить к судебному процессу. Суды должны быть судами, но не шоу артиста Тимошенко... артиста Порошенко", – заявил экс-президент.

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      Смотрите видео о том, чем "прославились" украинские политики в 2018 году:

       

      Автор: Светлана Попова
      Теги: Новости Украины Публикации Статьи Итоги 2018 года Юлия Тимошенко Виктор Янукович Олег Барна Виталий Кличко Анастасия Приходько
      Источник: 24 канал
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