Найгучніші ляпи українських політиків за 2018 рік в одному відео

2018 рік українцям запам’ятався не лише заявами та обіцянками політиків, а й не менш гучними їхніми обмовками та специфічними висловлюваннями. Згадуємо найцікавіші "перли" за рік, який минає.

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Фірмові ляпи Кличка

Традиційно одним із лідерів за кількістю та якістю ляпів є мер Києва Віталій Кличко. Цього року він не радив киянам "готуватися до землі", проте давав поради, як обійтися без гарячої води (просто холодну потрібно підігріти!) та вихвалявся наявністю бойлера у власній домівці. Також у Мережі набрав популярності ролик про відкриття нових пам’ятників у Києві, які, за словами Кличка, мають "загрожувати" столиці (насправді – "прикрашати" її).



Віталій Кличко жартував про гарячу воду

Тимошенко і "жіночі штучки"

За кількістю невдалих висловлювань у 2018 році з мером столиці впевнено конкурує і очільниця партії ВО "Батьківщина" Юлія Тимошенко. Численні презентації її "Нового курсу" не обійшлися без ляпів. Так, політик розповідала про чудернацькі "ІТ-принтери", на яких "увесь світ друкує міста" та хизувалася "обізнаністю" у сфері інноваційних технологій, підкріплюючи це тезами про речі, які насправді відомі світу уже не одне десятиліття. При цьому поява квадрокоптера під час одного з виступів її щиро здивувала та навіть змусила зробити паузу. Тимошенко висловила переконання, що цей апарат прислала сама СБУ, і передала привіт її співробітникам.

Крім того, Тимошенко неоднозначно прокоментувала подарунок, який їй презентували під час тієї ж презентації нової програми – сувенірну булаву. Юлія Володимирівна назвала її "дуже жіночою штучкою" і припустила, що "жіночі руки багато чого в цьому житті потримали".



Юлія Тимошенко неоднозначно прокоментувала подаровану їй булаву

Скандал з Барною

Нардеп від партії БПП Олег Барна, відомий тим, що дарував букет троянд колезі Арсенію Яценюку у Верховній Раді, знову потрапив у скандал. Все почалося з того, що журналіст у кулуарах запитав Барну, чому той тричі кнопкодавив під час голосування. У відповідь нардеп грубо вилаяв репортера: "На**й пішов бігом, під*р", – та поцікавився, чи той, можливо, "нетрадиційної орієнтації".



Олег Барна вилаяв журналіста

Приходько й "дуже умна" Тимошенко

Не обійшлося й без "перлів" від новоспечених політиків. Так, співачка Анастасія Приходько лише у кінці жовтня оголосила про рішення приєднатися до команди Тимошенко і вже буквально за тиждень "засвітилася" в ефірі популярної програми. Тут вона зуміла продемонструвати не найкраще розуміння політичної ситуації та змусила глядачів сподіватися, що це було "її перше та останнє інтерв’ю у ролі політика". Так, екс-співачка не змогла відповісти чи не на жодне запитання ведучої стосовно нової програми партії, членом якої збирається стати. Також вона переконана, що Юлія Тимошенко не має власного бізнесу, а розкішне життя може собі дозволити, бо "вона дуже умна".

Крім того, Приходько запевнила, що "кредити МВФ Юлією Володимирівною були сплачені у 2012 році". На запитання ведучої, хто їй таке сказав, співачка без роздумів відповіла – "я".



Анастасія Приходько зганьбилася під час першого ж інтерв'ю у ролі політика

"Перли" Януковича з Росії

Також цього року дав привід згадати про себе й екс-президент України Віктор Янукович, який наразі переховується від українського правосуддя у Росії.



Віктор Янукович переплутав прізвища колишніх колег

Вперше за понад рік мовчанки він провів велику прес-конференцію для російських ЗМІ. Передбачувано, Янукович багато виправдовувався та критикував теперішню українську владу. При чому з останнім він захопився настільки, що зрештою переплутав Порошенка та Тимошенко.

"Порошенко зробив все, щоб мене не допустити до судового процесу. Суди повинні бути судами, але не шоу артиста Тимошенко... артиста Порошенка", – заявив екс-президент.

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Дивіться відео про те, чим "прославилися" українські політики у 2018 році: