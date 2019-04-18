Самые скандальные решения суда, который отменил национализацию "Приватбанка"

Окружной админсуд Киева отменил национализацию "Приватбанка". Решение приняли недобросовестные судьи. И это – не самое скандальное их решение. Почему мы помним этот суд – в материале 24 канала.

Окружной административный суд Киева славится своими скандальными решениями. Именно в этом суде, в свое время, судьи признавали Майдан препятствием и одобряли схему с "рюкзаками Авакова".

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Иск Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету Министров относительно незаконности национализации "Приватбанка", к слову, также приняли трое судей – Игорь Качур, Владимир Келеберда, Виталий Амелехин, которые являются недоброчестными. По данным активистов из движения "Честно", все трое скрывали значительную часть своих состояний, не отмечая их в декларациях. И в принятии различных скандальных решений эти судьи также отмечались.

Журналисты 24 канала решили напомнить о некоторых из наиболее резонансных решений, которыми в последнее время отличился Окружной административный суд Киева.

Запретил вести конкурс на должность председателя Государственной таможенной службы

Кабинет Министров одобрил запуск реформы по разделению Государственной фискальной службы, распределив их обязанности между налоговой и таможенной службами. Руководителей разграниченных ведомств планировалось выбирать на конкурсах. На должность главы Государственной таможенной службы по результатам конкурса претендовал первый заместитель министра экономразвития и торговли Максим Нефедов. Что многих очень радовало и давало надежды на перспективы.

Максим Нефедов мог возглавить Государственную таможенную службу

Но суд сказал, что конкурса не будет. И остановил действие распоряжения Кабинета Министров Украины "Об объявлении конкурса на занятие вакантной должности председателя Государственной таможенной службы". Иск о приостановлении действия соответствующего распоряжения Кабинета Министров подал народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Андрей Антоныщак.

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Также суд запретил Комиссии по вопросам высшего корпуса государственной службы проводить конкурс на основании указанного распоряжения Кабмина. По мнению судей, не принятие таких мер могло исключить защиту прав, свобод и интересов заявителя Антонищака. Или же для восстановления прав и свобод необходимо будет приложить значительные усилия и расходов. Зато министр финансов Оксана Маркарова заявила о том, что Кабинет Министров обжалует решение суда.

Отменил ликвидацию банка "Хрещатик"

Окружной административный суд Киева в декабре 2018 года принял решение об отмене ликвидации ПАО "КБ "Хрещатик". Шестой апелляционный административный суд в марте этого года оставил решение в силе. Исполнительная дирекция Фонда гарантирования вкладов решил приостановить выплаты вкладчикам ПАО "КБ "Хрещатик" гарантированной суммы возмещения.

5 апреля 2016 года НБУ признал банк "Хрещатик" неплатежеспособным, а Фонд гарантирования вкладов ввел временную администрацию. 24,9379% акций банка принадлежали Киевской городской государственной администрации. Опосредованными владельцами банка были Андрей Иванов с долей 37,44% и Николай Солдатенко с долей 24,2% акций. Накануне признания ПАО "КБ "Хрещатик" неплатежеспособным из банка было выведено 2,3 милиарда гривен путем вложения средств в так называемые "бесценные" бумаги.

Признал законность формулы "Роттердам +"

Окружний адміністративний суд Києва відмовив групі народних депутатів та Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг в позові до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) про визнання незаконною та скасування постанови №1513 "Про затвердження прогнозованої оптової ринкової ціни 2018 рік".

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После этого решения получается, что пересмотр правомерности определения показателей при формировании оптовой цены электроэнергии является "формой вмешательства в такие полномочия и выходит за пределы задач административного судопроизводства". Это не первое подобное решение судебных органов в пользу НКРЕКП по поводу "Роттердам+". Еще в марте 2017 года Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы Украинской ассоциации производителей ферросплавов и электрометаллургической продукции (УкрФА) и Никопольскому заводу ферросплавов, признав законным постановление НКРЕКП об установлении единых розничных тарифов на электроэнергию в 2016 году.

Что такое формула "Роттердам+"?

Это – методика формирования цены на топливную составляющую (а именно уголь) при производстве электроэнергии на тепловых электростанциях в Украине. Она является одной из самых масштабных коррупционных схем в Украине. В ней стоимость топлива определяет следующая формула: цена угля в портах Амстердам – Роттердам – Антверпен + стоимость его доставки в Украину. Транспортировка в украинский порт и железнодорожный транспорт по территории Украины на склады ТЭС входят в стоимость доставки.



Согласно методике, украинские ТЭС должны были заключить контракты с иностранными контрагентами на поставку антрацитовой марки угля, перевести котлы с антрацитовой группы угля на газовое, которое добывается в Украине. Цена на угля, добытого на государственных шахт, должна равняться цене за уголь по "Роттердам+", что должно было уменьшить потребность в государственной поддержке угольной отрасли.



Однако, по объяснению нардепа Льва Подлесецкого, ТЭС покупают уголь на оккупированной территории по цене от 600 до 1100 гривен за тонну, однако в тариф вкладывают цену угля как основной составляющей себестоимости 1800-2000 гривен за тонну. При этом блоки почти не переводятся на газовую группу. А угля на государственных шахтах в 2016 году закуповувалось по цене около 1300 гривен/тонна, а не по цене "Роттердам+", хотя в тариф укладывалось как "роттердамская".

В феврале 2019 года Окружной административный суд Киева частично принял иск нардепа от "Радикальной партии" Игоря Мосийчука в отношении исполняющей обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун. Согласно постановлению, Ульяне Супрун было запрещено осуществлять обязанности министра здравоохранения.

Окружной суд Киева запретил Супрун исполнять обязанности министра, а затем отменил свое решение

Больше об этом читайте в нашем материале: Мосийчук против Супрун: почему министру запретили работать и чем это может завершиться

Потом суд отменил свое же решение. Супрун вернулась к работе. Суд же получил еще один иск от очередного "радикала" против Супрун.

Вернул "вертодром Януковича" фирме нардепа БПП

ГПУ с 2014 года расследует дело о растрате бюджетных средств и злоупотреблении властью в отношении владельца "Паркового" – ООО "Амадеус Ко". По версии следствия, конгрессно-выставочный центр построили для нужд окружения экс-президента Виктора Януковича, незаконно выделив для этого землю в центре столицы. "Парковый" называют вертолетной площадкой Януковича. Сам "Парковый" находится под арестом. В августе 2018 года его передали в управление Агентству по розыску и менеджмента активов (АРМА).

Компания "Амадеус Ко" через суд отменил результаты конкурса о временном управлении арестованным вертодромом. Решение в пользу владельца конгрессно-выставочного центра "Парковый" 5 марта принял тот же Окружной административный суд Киева.

"Амадеус Ко" подал иск против Нацагентства по розыску активов, которому суд передал "Парковый" в управление. Агентство, в свою очередь, по результатам конкурса поручило управление коммунальному предприятию. Судья Виталий Катющенко согласился с владельцем вертодрома и признал противоправным решение АРМА.

Отказал журналистке в предоставлении копии решения о доступе к данным с его телефона

Эта история началась с другого скандального суда – Печерского районного суда Киева. Который предоставил доступ Генеральной прокуратуре Украины к телефонным переговорам журналистки программы "Схемы" Натальи Седлецкой за период с 19 июля 2016 по 16 ноября 2017 годов в деле о возможном разглашении государственной тайны и данных досудебного расследования директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником.

Кто такая Наталья Седлецкая?

Это – обладательница многочисленных журналистских наград, как украинских, так и международных. Лауреат награды "Свет справедливости" в 2017 году. Стипендиат премии имени Вацлава Гавела на 2013-2014 академический год (совместная программа "Радио Свобода" и МИД Чехии). Победительница ряда конкурсов журналистских расследований. Член международной сети журналистов-расследователей Orginized Crime and Corruption Reporting project (OCCRP). Лауреат премии" за прогресс в журналистике " имени Александра Кривенко.



Кроме того, она является главным редактором программы "Схемы: коррупция в деталях" — еженедельной телевизионной программы журналистских расследований и аналитики о высокопоставленной коррупции, которая выходит в эфир с июля 2014 года (совместный проект Радио Свобода и телеканала "UA:Первый"). В каждом выпуске "Схем" в фамилиях и деталях речь идет о злоупотреблениях чиновниками предоставленной им властью, состояние госслужащих и конфликт персональных интересов с государственными, кумовство, распил, аферы и коррупционные схемы.



Наталья Седлецкая

5 сентября стало известно, что, кроме Седлецкой, ГПУ получила доступ к данным телефонных переговоров и журналистки издания "Новое время" Кристины Бердинских в этом же деле. Обеих журналисток допросили в ГПУ еще в декабре. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объяснил необходимость доступа к телефону журналистки Натальи Седлецкой тем, что она отказалась предоставить информацию о времени встречи с руководителем НАБУ.

Журналистка обратилась с иском в Окружной административный суд Киева. Она просила суд признать противоправным отказ руководителя аппарата Печерского районного суда города Киева относительно непредоставления ей постановления следственного судьи, которым удовлетворено ходатайство и предоставлен доступ к сведениям о входящих и исходящие соединения абонентского номера, которым она пользуется. Также она просила выдать ей соответствующее решение.

Окружной админсуд Киева, рассмотрев по существу дело по иску Седлецкой к руководителя аппарата Печерского райсуда относительно непредоставления ей копии судебного решения, постановил – в удовлетворении исковых требований отказать полностью.

Восстановил скандального Насирова на посту главы фискальной службы

Романа Насирова, которого подозревают в злоупотреблении служебным положением, в результате чего государство понесло убытки более чем на 2 млрд грн, в должности также восстановил Окружной админсуд Киева. В марте 2017 года Насирова отстранили от должности. А уже в начале 2018 года – уволили решением правительства. Основанием стала информация о наличии у Насирова британского гражданства.

В декабре 2018 года стало известно о решении Окружного административного суда Киева о возобновлении скандального Насирова на посту. Также Насирову должны выплатить более 183 тыс. грн компенсации за время вынужденного прогула. Представитель правительства в ВР Вадим Денисенко после оглашения решения заявил, что Кабмин будет подавать апелляцию на это решение.

Что известно о скандальном Романе Насирове?

Экс-глава ДФС известен участием в коррупционных схемах. Насирова подозревают в хищении более 2 миллиардов гривен государственных денег. А еще Насирова обвиняют в сотрудничестве с народным депутатом-беглецом Александром Онищенко. Сотрудничество заключалось в том, что Насиров переносил рентную плату за добычу полезных ископаемых, а Онищенко проводил благодаря этому коррупционные схемы.



В марте 2017 года Насирова арестовали, однако впоследствии он вышел на свободу, ведь его жена внесла 100 миллионов гривен залога. Кабмин уволил Насирова с должности председателя ДФС, однако Окружной админсуд Киева восстановил его в должности и обязал выплатить упущенный заработок. Правда, этого так и не произошло.



А еще Насиров собирался стать президентом Украины: баллотировался на выборах в 2019 году, однако набрал мизерное количество голосов избирателей.

Отменил запрет на въезд в Украину Федору Добронравову

Недавно Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину звезде сериала "Сваты" Федору Добронравову. Решение приняли по иску, который подали компании "1 + 1" и "Киноквартал".

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В ноябре 2017 года Министерство культуры Украины внесло фильмы и сериалы с участием Добронравова в "черный список" СБУ запретила актеру въезд в Украину сроком на три года. Чем сорвало съемки нового сезона "Сватов", который студия "Квартал 95" планировала еще в 2014 году. Однако они были отложены из-за событий в Украине, а также из-за дальнейшего интервью Добронравова, в котором он выразил поддержку аннексии Крыма Россией.

Отменил запрет на въезд в Украину роспропагандисту Шувалову

В начале апреля Окружной административный суд Киева признал противоправным запрет на въезд в Украину российского пропагандиста, гражданина РФ Игоря Шувалова. Таким образом суд полностью удовлетворил иск Шувалова против Государственной миграционной службы Украины, сообщили изданию "Детектор медиа" в ОАС.

Госпогранслужба выдворила из Украины Шувалова в 2017 году. Заявив, что для российского пропагандиста, политтехнолога, бывшего заместителя директора по развитию компании "Национальные информационные системы" (НИС), которая производит информационно-аналитические программы телеканала "Интер", въезд в Украину запрещен на пять лет. Главным образом потому, что Шувалова обвиняют в сотрудничестве с российскими спецслужбами.