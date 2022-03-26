Как сообщил советник главы ОП, эта тенденция разрушительная для авторитарного каркаса государства-агрессора. Скандалом завершилась попытка частичной мобилизации.
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Возникла настоящая паника в некоторых регионах России
В части регионов России была попытка частичной мобилизации. В наиболее депрессивных и молчаливых регионах. Однако даже там сразу началась паника,
– написал Подоляк.
Именно поэтому спикеры российского минобороны вышли со странным заявлением: якобы эту мобилизацию организовали украинские спецслужбы.
Советник главы ОП подчеркнул, что это – попытка оправдания. На самом деле, в России хотели компенсировать срочниками существенные потери живой силы.
Тем временем российский депутат публично призвал к расширению границ войны: смотрите видео