Як повідомив радник голови ОП, ця тенденція є руйнівною для авторитарного каркасу держави-агресора. Скандалом завершилась спроба часткової мобілізації.

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Виникла справжня паніка у деяких регіонах Росії

У частині регіонів Росії була спроба часткової мобілізації. У найбільш депресивних і мовчазних регіонах. Проте навіть там одразу почалася паніка,

– написав Подоляк.

Саме через це спікери російського міноборони вийшли з дивною заявою: мовляв, цю мобілізацію організували українські спецслужби.

Радник голови ОП наголосив, що це – спроба виправдання. Насправді у Росії хотіли компенсувати строковиками суттєві втрати живої сили.

Тим часом російський депутат публічно закликав до розширення меж війни: дивіться відео