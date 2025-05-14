Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление президента Уругвая Яманду Орси в соцсети "X".

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Что известно о смерти уругвайского политика

Президент Уругвая сообщил о смерти Хосе Мухики 13 мая. По его словам, "этот человек был не только президентом, но и активистом, примером для подражания и руководителем".

С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти нашего товарища Пепе Мухики,

– сообщил глава государства.

Хосе Мухика был президентом Уругвая с 2010 до 2015 года. Мужчина получил известность за свой отказ от президентской роскоши. Он жил в скромном доме, ездил на стареньком Volkswagen Beetle и передавал почти всю зарплату на благотворительность.

В январе этого года Мухика сообщил, что обнаруженный у него рак пищевода распространился на другие органы, но мужчина отказался от лечения и попрощался с народом.

Мы будем очень скучать по тебе, дорогой друг. Спасибо за все, что ты дал нам, и за твою безграничную любовь к народу,

– добавил Орси.

К слову, в молодости Мухика был партизаном движения "Тупамарос". Мужчина вдохновлялся Кубинской революцией.

Он провел 14 лет в тюрьме, большинство из них – в одиночной камере. Позже Мухика открыл больницу в той же тюрьме. Медицинский блок появился как раз в той части колонии, где в годы диктатуры пытали политзаключенных.